الجمعة القادم 4 مباريات هامة في دوري الدرجة الثانية لكرة اليد

تبدأ يوم الجمعة القادم الجولة قبل الاخيرة في دوري الدرجة الثانية لكرة اليد من خلال اقامة 4 مباريات، حيث تقام على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي مباراة قريات والشباب في الساعة الرابعة عصرا وتعد هذه المباراة مهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى الشباب صاحب صدارة الترتيب العام برصيد 27 نقطة إلى تأكيد تقدمه وتعزيز مكانته بتحقيق الفوز والعلامة الكاملة، فيما يتطلع نادي قريات صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة إلى الفوز وانتزاع المركز الأول.

ويلتقي العروبة مع صحار في الساعة الرابعة عصرا على ملعب صالة نادي الامل، حيث يحتل العروبة حاليا المركز الرابع برصيد 25 نقطة وتبقت له مباراة واحدة وهي الختامية في الدوري والتي ستقام يوم الاثنين القادم بينما يمتلك صحار 18 نقطة وفي المركز الثامن .اما المباراة الثالثة ستكون بين نزوى وصحم في الساعة الرابعة مساء على ملعب صالة الرياضية بنزوى، فالأول يتواجد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الرابع لذلك يسعى لتحقيق الانتصار، وفي المقابل يسعى صحم الذي يتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة إلى التقدم في ترتيب المراكز .

ويختتم ظفار والاتحاد بعد غد الجمعة مشوارهم في الدوري من خلال اقامة المباراة في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة، حيث يمتلك الاتحاد 26 نقطة يحتل بها المركز الثالث ولاشك أن المباراة مهمة للفريق من اجل الحصول على الثلاث نقاط لكي يحصل على احد المراكز المتقدمة في الدوري بينما يمتلك ظفار 16 نقطة .