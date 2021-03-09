مباراة استعراضية لقدامي لاعبي نادي الخابورة لكرة القدم

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري:

شارك مجموعة من قدامى لاعبي نادي الخابورة لكرة القدم وبعض الشخصيات الرياضية في الولاية في المباراة الاستعراضية التي أقيمت بملعب النادي ضمن مبادرات نادي الخابورة للتواصل مع المجتمع والتشاور في بعض الأمور خاصة كرة القدم، وشارك في المباراة عدد كبير من الرياضيين يتقدمهم سعادة سلطان بن حميد الحوسني عضو مجلس الشورى ورئيس نادي الخابورة وإسماعيل العجمي لاعب منتخبنا الوطني السابق وغريب الحيدي وحمدالشقصي وناصر خميس و الداعم الرئيسي عبدالله بن مبارك السناني والعديد من الشخصيات الرياضية في الولاية، أدار المباراة الحكم بكر الحوسني وساعده للخطوط أسامة القطيطي وأمجد البلوشي وسعيد القرطوبي حكما رابعا . من جانبه أشاد رئيس نادي الخابورة بمشاركة رياضيي الولاية وقدم لهم الشكر على التواجد في المباراة متمنيا مشاركة الجميع في خدمة النادي في جميع المجالات وقام بتكريم المشاركين وقدامى اللاعبين واللجنة المنظمة وحكام المباراة .

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