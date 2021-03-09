الأولمبي والخيالة والحرس يخطفون المراكز الأولى في مسابقة قفز الحواجز بالرحبة

اشتملت على 6 فئات

انطلقت مسابقة قفز الحواجز التي ينظمها الاتحاد العُماني للفروسية لهذا الموسم 2020/2021م وذلك على ميدان الفروسية الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء، شارك في هذه المسابقة والتي تأتي بدعم من شركة الوليد الرشيدي للتجارة عدد91 خيلا موزعة على ست فئات وهي فئة الجدد ارتفاع 90سم 29 خيلا وفئة (د1) ارتفاع 100 سم 25 خيلا وفئة (د) ارتفاع 110 سم 15 خيلا وفئة (ج) ارتفاع 120سم عدد 7 خيول والفئة (ب) ارتفاع 130سم عدد 5 خيول بالإضافة الى فئة الفرسان المشاركين للمرة الاولى في المسابقات الرسمية على ارتفاع 70سم عدد 10 خيول، حيث شارك في هذه المسابقة فرسان وخيول وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة وانطلقت المسابقة في تمام الساعة 4 مساء بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حسبما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا .

منافسة قوية

وشهدت المسابقة منافسة قوية بين الفرسان المشاركين ويعتبر العدد الاكبر خلال هذا الموسم في مسابقة يقيمها الاتحاد ليصل العدد الى اكثر من 90 خيلا في مختلف الفئات.

فئة الجدد

فئة الجددعلى ارتفاع 90سم شارك فيها عدد29 خيلا، حيث حقق المركز الفارس مازن بن فاضل الغافري على دامس من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثاني الفارس أسعد بن عبدالله الحسني على العباب من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث الفارس جمال بن حميد الشرياني على طوفان من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الرابع الفارسة شيخة بنت راشد الطوقية على لابلوما من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الخامس الفارس ابراهيم بن عيسى السدراني على فيتا من مدرسة اليوبيل للفروسية والمركز السادس الفارس بسام بن ناصر الغابشي على ثمين من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثامن الفارس عمر الفهدي على جتوشي من المركز الاولمبي للفروسية .

الفئة(د1)

الفئة (د1)على ارتفاع 100 سم شارك فيها عدد25 خيلا، حيث توج بالمركز الاول الفارس جمال بن حميد الشرياني على المغير من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثاني الفارس عوض بن عبيد الغفيلي على أزهار من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ودود من الخيالة السلطانية والمركز الرابع الفارس محمد بن سالم الحضرمي على ذكريات من الخيالة السلطانية والمركز الخامس مازن بن سعيد اليوسفي على أمبيرة من مدرسة السيب للفروسية والمركز السادس الفارس حارق بن حمود المعولي على رابح من وحدة شرطة الخيالة والمركز السابع خلفان بن حمد الهطالي على عبق من الخيالة السلطانية.

الفئة (د)

الفئة (د)على ارتفاع 110 سم شارك فيها عدد15 خيلا، حيث حقق المركز الاول الفارس جمال بن حميد الشرياني على بشرى من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثاني الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على سكينة من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس عبدالملك بن عبدالله المعولي على ثراء من وحدة شرطة الخيالة والمركز الرابع الفارس محمد بن سالم الحضرمي على جبارة من الخيالة السلطانية.

الفئة (ج)

الفئة (ج)على ارتفاع 120سم شارك فيها عدد 7 خيول، حيث تمكن من الظفر بالمركز الاول الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على سانجو من الخيالة السلطانية والمركز الثاني الفارس أنور الراشد على كواديم من اسطبلات العربية.

الفئة (ب)

الفئة (ب) على ارتفاع 130سم وشارك فيها عدد 5 خيول واحرز المركز الاول الفارس حمود بن سلطان الطوقي على تالبوت من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثاني الفارس سلطان بن حمود الطوقي هانج أوفر من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثالث الفارس أحمد محمد الشحات على شانيل من مركز موجو للفروسية.

فئة الفرسان المبتدئين

بالإضافة الى فئة الفرسان المبتدئين المشاركين للمرة الاولى في المسابقات الرسمية على ارتفاع 70سم عدد 10 خيول، حيث تمكن من احراز نتائج ايجابية والحصول على جولة نظيفة كل من الفارس معاذ بن عيسى الحوقاني على بدر من اسطبل الحوقاني والفارسة حبيبة الزبير على تشارميج جير من اسطبلات الريان والفارس رمضان عبدالحميد المنشاوي على ليدي من مركز موجوللفروسية.

التتويج والختام

في نهاية المسابقة قام خالد بن سعيد الوهيبي من اسطبلات الريان بتكريم عدد من ابطال الفئات، كما قام الوليد الرشيدي من الشركة الراعية بتتويج عدد من أبطال الفئات الحاصلين على المراكز الاولى.