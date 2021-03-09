حمزة الجمل يهنئ (ظفار) ويعتذر لـ (صحار)

أتمنى العودة للتدريب في السلطنة من جديد

كتب ـ صالح البارحي :

أعرب المدرب المصري حمزة الجمل عن تهانيه إلى مجلس إدارة نادي ظفار ولاعبيه بمناسبة التتويج بلقب الكأس الغالية للمرة العاشرة في تاريخه ، مؤكدا بأنه حلم لكل لاعب بأن يرفع الكأس الغالية ويتمنى بأن يتواجد مرات أخرى في مثل هذه النهائيات الكبيرة ، وأضاف مدرب ظفار الأسبق في اتصال مع الوطن الرياضي: كنت أحد المدربين الذين كانت لهم إسهامات في عودة نادي ظفار مرة أخرى للواجهة، رغم أنني لم أكمل الموسم ولكنني يشرفني أنني كنت أحد العوامل المساندة لعودة الفريق بعد أن كان النادي بعيدا عن القمة والمنافسة ، ظفار ناد عريق وله اسمه ، كان أفضل في المباراة النهائية من ناحية التحضير الذهني والفوارق الفنية مع عدم التقليل مما قدمه السويق في النهائي وهذا يحدث مع أغلب المنتخبات أو الاندية في مثل هذه الحالات ، أنا على ثقة بأن السويق سيعود بقوة من خلال تعاضد الجميع ، هذا الإنجاز أنا عشته وذقت حلاوة التتويج مع نادي النصر وأدرك مدى تأثيره على اللاعبين والجماهير لذلك أقدم التهنئة لهم، في الحقيقة أنا عشت أفضل سنتين أو ثلاثة من حياتي في سلطنة عمان الحبيبة عنوان الاحترام والذوق الرفيع من الشعب والقيادة ، أستمتع دائما مع شعب عمان والاجواء في السلطنة تأسرك بكل تفاصيلها .

اعتذار لنادي صحار

وأضاف الجمل : عدت مرة أخرى للدوري العماني وكنت على أعتاب قبول تحد جديد مع أندية الباطنة مع ناد عظيم كنادي صحار الذي سبق له وأن تواجد به مدربون مصريون ولاعبون مصريون كبار مثل أيمن منصور وطاهر أبو زيد ، لذلك لما تلقيت العرض من المهندس ابراهيم المهداوي رئيس مجلس الادارة من أجل قيادة الفريق الكروي الأول بالنادي في هذا الموسم لم أتردد وقبلت العرض لأن الفريق كبير بتاريخه وجماهيره وودت التواجد به ، إلا أنه كانت هناك حلقة مفقودة في الاتفاق الشفهي وعند التوقيع من الممكن أن يحدث عدم الاتفاق على نقطة أو نقطتين وينتهي الاتفاق لكن يبقى الود والاحترام ، كانت هناك حلقة مفقودة لا نود الوقوف عندها كثيرا ، أكن لنادي صحار كل الاحترام والتقدير سواء مجلس الادارة أو اللاعبين أو الجماهير وأتمنى أن يخرج الفريق من الوضع الصعب الذي يعيشه حاليا وأن يصل إلى منصات التتويج من جديد .

وواصل الجمل حديثه قائلا : كلي ثقة بأن المهندس إبراهيم المهداوي سيكمل المسيرة بعد أن كان داعما اساسيا للنادي سابقا ، حيث إن وجوده في منصب الرئيس حاليا سيدعم عمله كثيرا وأتمنى من الجميع التكاتف والتعاون معه من أجل وصول نادي صحار لمنصات التتويج وهو الهدف الذي يسعى له منذ بداية استلامه لزمام الأمور ، وتمنياتي لنادي صحار بالتوفيق في المرحلة القادمة والجهاز الفني كذلك وأتمنى أن تكون هناك عودة سريعة للسلطنة سواء في نادي صحار أو أي ناد آخر، فأنا يسعدني التواجد في بلد الأمن والأمان ، وأسأل الله أن تكون المرحلة القادمة مرحلة خير للكرة العمانية ، ويعلم الجميع بأنه لا يمكن أن أخرج عن النص في السلطنة أو مع أي ناد بها ، لم يكن هناك سوى سوء فهم في بعض بنود التعاقد ولم نكمل التوقيع ، ومن هنا فإنني أقدم أعتذاري لمجلس ادارة نادي صحار على سوء الفهم الذي حدث في تلك الفترة ولهم مني كل التقدير والاحترام ، وأتمنى التوفيق للجميع في قادم الوقت ، وللكرة العمانية بكافة شرائحها كذلك .