تواصل منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في المرحلة النهائية

مسقط ـ العمانية :يواصل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم منافساته في المرحلة النهائية من الدوري في المجموعتين نحو خطف بطاقات الصعود لدوري عمانتل للموسم المقبل، إذ تدخل مباريات المجموعة الأولى الجمعة المقبل أسبوعها الثاني بلقاء عبري بمصيرة والعروبة بمجيس، وفي اليوم التالي تقام مباريات المجموعة الثانية في أسبوعها الثالث بلقاء أهلي سداب بصور وسمائل ببوشر.وكانت نتائج مباريات الجولة الماضية في المجموعة الأولى قد أسفرت عن تعادل مصيرة والعروبة 1 / 1 وبذات النتيجة تعادل مجيس مع عبري، وفي المجموعة الثانية فاز سمائل على أهلي سداب 1 /صفر وتعادل بوشر والمضيبي سلبا.وتمتلك جميع فرق المجموعة الأولى العروبة ومصيرة وعبري ومجيس حتى الآن نقطة واحدة بينما يتصدر سمائل المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط يليه المضيبي وبوشر برصيد نقطتين ثم صور نقطة واحدة ولا شيء لأهلي سداب.

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