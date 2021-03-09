غدا انطلاق الأسبوع الخامس لمنافسات دوري عام السلطنة لكرة السلة

مسقط ـ العمانية : تقام على الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وصالة المجمع الرياضي بصلالة 4 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدور الأول لدوري عام السلطنة لكرة السلة يلتقي فيها صلالة بظفار وقريات بظفار ونزوى بالبشائر وصلالة بقريات.ففي يوم الخميس تقام مباراة واحدة على المجمع الرياضي بالسعادة يلتقي فيها نادي صلالة بنادي ظفار في مباراة الجارين، ويدخل الفريقان المباراة وفي حصيلة كل منهما 4 نقاط ويتطلع نادي ظفار صاحب الخبرة إلى كسب صلالة الضيف الجديد والحصول على النقاط كاملة، فيما يتطلع صلالة هو الآخر إلى كسب المواجهة واقتناص فرصة الفوز، ويملك الفريقان كل مقومات الفوز في هذه المباراة وسيبقي عامل التركيز واستثمار الفرص هو الفاصل لتحقيق الفوز.وفي يوم الجمعة تقام مباراتان يلتقي في المباراة الأولى على صالة المجمع الرياضي بالسعادة نادي قريات بنادي ظفار عند الساعة الرابعة عصرا في مواجهة لن تكون سهلة على الطرفين نظرًا لإمكانات كل فريق وتكافؤ الفرص في تحقيق الفوز، فكل فريق يملك عددًا من اللاعبين المجيدين الذين يمكنهم صناعة الفارق.وتقام في نفس اليوم مباراة أخرى على الصالة الفرعية بمجمع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر تجمع بين نادي نزوى مع نادي البشائر عند الساعة السادسة مساء، وتعد المواجهة من أقوى مواجهات هذا الأسبوع كونها تجمع المتصدر نادي البشائر 8 نقاط، ونزوى صاحب 6 نقاط، فالأول يسعى إلى مواصلة انتصاراته بعد تفوقه في أربع مواجهات، وبالتالي الحفاظ علي تصدر هذا الدور، وفي المقابل يتطلع نادي نزوى الذي لم يتلق أي خسارة بعد إلى مواصلة حصد النقاط وخطف المركز الأول من البشائر.أما يوم السبت القادم فستقام مباراة نادي صلالة مع نادي قريات على المجمع الرياضي بالسعادة عند الساعة الرابعة مساء في مباراة من أجل تحسين المراكز والابتعاد عن المراكز الأخيرة في الترتيب العام للدوري.