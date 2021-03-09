رئيس اتحاد الهوكي يدعو الأندية المنتسبة للاتحاد للمشاركة في كافة المسابقات

مسقط ـ العمانية : دعا طالب بن خميس الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي كافة الأندية المنتسبة للاتحاد إلى أهمية التفاعل مع برامج الاتحاد وأنشطته ومسابقاته لإثرائها وتطوير مستواها الفني والارتقاء بها للأفضل. وقال الوهيبي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية “الاتحاد العماني للهوكي اعتمد في برنامج مسابقاته هذا العام إقامة مسابقة الدوري العام التي كان مقررًا لها الانطلاق يوم الخميس القادم 11 مارس بمشاركة 14 ناديًا وتم تأجيلها بناء على رغبة الأندية بسبب جائحة كورونا “كوفيد 19″ حتى إشعار آخر إضافة إلى مسابقة دوري الشباب في يوليو القادم ومسابقة دوري الناشئين في أغسطس القادم ومسابقة دوري الأشبال في سبتمبر القادم ومسابقة كأس جلالة السُّلطان المقرر إقامتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.وأكد رئيس الاتحاد العماني للهوكي أن وجود عدد أكبر من الأندية المنتسبة للاتحاد في مختلف المسابقات يعد إضافة مهمة وكبيرة مما يوسع عدد الممارسين للعبة في السلطنة ويزيد من نسبة المباريات التي تقام خلال الموسم الواحد ويسهم في تنمية مهارات اللاعبين الشباب وصقل مواهبهم لرفد المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أهمية التركيز على فئة الناشئين من خلال المدارس الحكومية والخاصة باعتبارها المنبع الخصب لإثراء كافة الرياضات.وأعرب طالب الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي في ختام تصريحه عن أمله في أن يتم العمل بالخطط والاستراتيجيات التطويرية أو تعديل بعض مكوناتها بما يتناسب مع الأوضاع في الفترة القادمة.

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