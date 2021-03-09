معسكر خارجي لبركات الحارثي ومزون العلوية بتركيا بعد التأجيل لأكثر من مرة

كتب – بدر الزدجالي:

استقر الاتحاد العماني لالعاب القوى ووزارة الثقافة والرياضة والشباب على إقامة معسكر خاص للاعبين الأولمبيين بركات الحارثي ومزون العلوية بتركيا خلال الايام القادمة ضمن برنامج العدائين للمشاركة في اولمبياد طوكيو العام القادم والحصول على رقم تأهيلي لتلك المشاركة في وقت لم تحصل حتى الان السلطنة على اي بطاقة للتواجد في الاولمبياد القادمة انتظارا للبطاقة البيضاء الممنوحة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية، حيث تم تأجيل هذا المعسكر أكثر من مرة بطلب من الاتحاد ورفض من الوزارة بسبب الاوضاع الراهنة لانتشار فيروس كورونا.

ويستمر معسكر العداءين قرابة شهر يخوضان خلالها تدريبات وبطولات رسمية بتركيا من اجل الحصول على رقم يساهم في التأهل الى الاولمبياد والمقدر بزمن 10.15 ثانية للعداء بركات الحارثي وهي فرصة مواتيه للعداءين لاثبات جدارتهما بعد المحاولات التي لم تنجح خلال الفترة الماضية بتوفير هذا المعسكر.

وكان لاعبو المنتخب وبمشاركة العداءة مزون العلوية قد خاضوا معسكرا تدريبيا لفترة جيدة خلال الفترة الماضية من خلال معسكر صحار وبعدها خوض التجارب الحرة وسجل بركات الحارثي خلال تلك التجارب أفضل رقم بين بقية لاعبي المنتخب بزمن قدره 10.35 ثانية في التجارب التي اقيمت مع بداية شهر يناير.

وينتظر الاتحاد انتهاء المسابقات المتبقية وهي تصفيات درع الوزارة في صلالة الجمعة القادمة وبعدها بأسبوع تقام التصفيات الاخيرة بمسقط ومن ثم يتحدد على اثرها قائمة المنتخب الوطني الاول.

فيما تقرر ان يقام معسكر منتخبي الشباب والناشئين خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 13 مارس القادم لعدد احد عشر لاعبا من لاعبي السرعة لمنتخب الناشئين وستة لاعبين من منتخب الشباب وذلك ضمن برنامج الاعداد للاستحقاقات القادمة وضمان استمرارية اللاعبين في الحصص التدريبية.

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