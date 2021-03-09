منتخبنا الوطني الأول يواصل تدريباته المكثفة بمعسكره الداخلي ببوشر وسط معنويات عالية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

■■ يواصل منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم تدريباته اليومية ضمن معسكره الداخلي القصير المقام حاليا بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث ستقام اليوم التدريبات على فترتين صباحية تبدأ في الساعة التاسعة والنصف صباحا، أما الفترة المسائية تبدأ في الساعة السادسة مساء، وتتوجه غدا الخميس بعثة المنتخب الى إماراة دبي لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري يتخللة مباراتان وديتان أمام الأردن والهند يومي 20 و 25 مارس الجاري.■■

ويأتي هذا المعسكر في إطار الاستعداد لاستكمال مشوار التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 وأمم آسيا 2023 حيث تبقي له ثلاث مباريات في التصفيات أمام قطر وأفغانستان وبنجلاديش ويحتل حاليا منتخبنا الوطني المركز الثاني في مجموعته الخامسة برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخب قطر المتصدر ويليه أفغانستان 4 نقاط والهند3 نقاط ونقطة واحدة لبنجلاديش. وكان منتخبنا قد استهل مرانه أمس الاول بحصة تدريبية مسائية في اليوم الأول في انطلاق المعسكر الداخلي على أرضية مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحضور سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم.

وقد اشتملت الحصة على تمارين احماء وإطالة، قبل أن يجري المدرب مناورة كروية بين مجموعتين تخللها جمل تكتيكية وفنية تهدف إلى خلق انسجام أكبر بين اللاعبين في مساحات ضيقة، ومن ثم أجرى تدريبات التسديد على المرمى. وأكد مدرب المنتخب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بأن اليوم الأول مر بشكل جيد، وأشار إلى أنه أجرى حصة استشفائية للاعبين الذين خاصوا نهائي كأس جلالة السلطان المعظم.وأضاف برانكو على أنه تم الوقوف على بعض الحالات الطبية في نهاية اليوم الأول. وسيركز الجهاز الفني للمنتخب في التدريبات على خطط تكتيكية مختلفة أهمها انسجام اللاعبين وتطبيق مجموعة من الخطط التي يراها مناسبة لتحقيق الفوز والتركيز على الجوانب الهجومية والدفاعية مع تقليل الأخطاء الفردية، من حيث التركيز والاستفادة من الفرص وخاصة للمهاجمين. وكان الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قد راقب في الفترة الأخيرة جميع اللاعبين في مباريات الدوري وتصفيات الكأس خاصة أنه حضر مباريات نصف النهائي ونهائي كأس جلالة السلطان الذي كان يتواجد فيه معظم لاعبي المنتخب من ناديي ظفار بطل الكأس والسويق الوصيف بالإضافة إلى الأندية الأخرى في الأدوار السابقة ودوري عمانتل.

وستكون المباراتان الوديتان مع الأردن والهند محطتين مهمتين لتجربة جميع العناصر التي اختارها في الفترة الأخيرة قبل استكمال مباريات التصفيات بثلاثة أشهر وهي فترة كافية للوقوف على التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها في المباريات الرسمية. وكان مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قد أعلن عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني للمعسكر القادم التي ضمت 26 لاعبًا مكونة من فايز الرشيدي، أحمد الرواحي، وإبراهيم المخيني في و محمد المسلمي، أحمد الخميسي، علي النحار، فهمي دوربين، جمعة الحبسي و عبدالعزيز الغيلاني، علي البوسعيدي، أحمد الكعبي، وعباس الهشامي وعبدالله بن فواز بيت عبدالغفور، حارب السعدي، يزيد المعشني، أمجد الحارثي، زاهر الاغبري، صلاح اليحيائي، عمر الفزاري، محسن جوهر، ياسين الشيادي عبدالعزيز المقبالي، محمد الغافري، خالد الهاجري، محسن الغساني، وعمر المالكي.