دورتموند يتعادل مع إشبيلية ويبلغ النهائي

دورتموند يتعادل مع إشبيلية ويبلغ النهائيتأهل بوروسيا دورتموند الألماني لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه إشبيلية الإسباني 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر من البطولة.

وتقدم بوروسيا دورتموند بهدف سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 35 وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل يوسف النصيري هدفين لأشبيلية في الدقيقتين 69 من ركلة جزاء والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان دورتموند فاز بمباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا 3 - 2 ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 - 4.

وتأهل دورتموند لهذا الدور عقب احتلاله صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، فيما تأهل أشبيلية لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة.