أبطال أوروبا (اياب ثمن النهائي): برشلونة في مهمة صعبة أمام باريس سان جيرمان

يواجه فريق برشلونة ، مساء اليوم الاربعاء (الساعة 21:00)، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، في مباراة صعبة على الفريق الكاتلوني بعد هزيمته في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1.

وفي المباراة الثانية يلاقي ليفربول الانجليزي فريق لايبزيج الالماني في مباراة تبدو سهلة للفريق الانجليزي على اعتبار الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0.

وفي ما يلي برنامج مباريات الليلة:

الساعة 21:00 : باريس سان جيرمان - برشلونة (الذهاب 4-1 لسان جيرمان)

الساعة 21:00 : ليفربول - لايبزيج (الذهاب 2-0 لليفربول)