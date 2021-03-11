أتلتيكو مدريد يهزم بيلباو ويعزز صدارته

أتلتيكو مدريد يهزم بيلباو ويعزز صدارتهقاد الأوروغوياني لويس سواريز فريق أتلتيكو مدريد للفوز على أتلتيك بلباو 2 - 1 يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد خوضه لمباراة بلباو وفوزه بها، تساوى أتلتيكو مدريد مع كل من برشلونة وريال مدريد،المنافسين المباشرين على الصدارة في عدد المباريات التي خاضها كل فريق، برصيد 26 مبارة لكل منهم.

ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة، بفارق ست نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، وثماني نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.

وتقدم بلباو عن طريق إيكر مونياين في الدقيقة 21، قبل أن يدرك ماركوس لورينتي التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة 51 سجل سواريز هدف الفوز لأتلتيكو مدريد من ضربة جزاء.