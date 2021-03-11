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ليفربول يجدد فوزه على لايبزيغ ويتأهل

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا على ضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ليفربول يجدد فوزه على لايبزيغ ويتأهلحقق ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا على ضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وسجل ثنائية "الريدز" المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 70 و74 على الترتيب. وبهذا الفوز، تأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية العريقة بعد أن أكد تفوقه على الفريق الألماني بمجموع المباراتين 4-0 عقب فوزه أيضا في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

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