انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف الآن على ترتيب الدوري المصري بعد إنتصار المارد الأحمر على الاسماعيلي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تصدر محرك البحث جوجل السؤال عن ترتيب الدوري المصري، حيث قد جاء ذلك بعد ما أقميت أمس الأربعاء مباراة الأهلي المصري ضد الاسماعيلي على استاد برج العرب بالإسكندرية وذلك ضمن مواجهات الأسبوع 12 من الدوري الممتاز المصري، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدفين مقابل لاشئ، احرزهما اللاعبين بدر بانون في الدقيقة 72 من الشوط الثاني، وصلاح محسن في الدقيقة 88 في نهاية المبارة.

ترتيب الدوري المصري- الأسبوع 12

بهذه النتيجة المرضية عزز النادي الأهلي المصري من وصافته للدوري الممتاز المصري حيث بات رصيده 27 نقطة من 11 مباراة فقط وبفارق ثلاث نقاط عن غريمة التقليدي نادي الزمالك متصدر الدوري بعدد 30 نقطة من إجمالي 13 مباراة، بينما تجمدت نقاط الدراويش عند النقطة 11 من إجمالي 15 مباراة ومحتلا بذلك المركز السادس عشر من جدول الدوري المصري، وبفارق منرالاهداف عن فريق الانتاج الحربي الذي يحتل المركز 17 من الدوري المصري، وتفصله نقط وحيدة عن قاع جدول الدوري نادي وادي دجلة.

وفيما يلي نستعرض من خلال موقعنا مصر فايف ترتيب الدوري المصري، عن طريق جدول يحتوي على عدد المباريات وكذلة عدد مرات الفوز والتعادل وعدد مرات الخسارة، ولكل فريق ماله له وما عليه من عدد الاهداف والفرق بينهما، وأخيراً عدد النقاط لكل فريق.

قد يهمك أيضاً: