تابع ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 قبل مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

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محمد سياف - ابو ظبي - يظل يتربع نادي الزمالك المصري على عرش صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021، قبل إنطلاق مباراته المرتقبة اليوم ضد سيراميكا كيلوباترا، والتي تنطلق في تمام السابعة والنصف مساءً على أرض استاد القاهرة الدولي ضمن موجهات الجولة 15 من المسابقة المحلية الجارية، ويسعى الأبيض للمحافظة على إستمراره بالصدارة خلال القاء المرتقب اليوم.

تابع الآن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

الأهلي يطارد النادي الملكي المصري غريمه التقليدي نادي الزمالك على صدارة الدوري الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الأول برصيد يصل إلي 30 نقطة، بينما يحتل النادي الأحمر المركز الثاني برصيد يصل إلي 27 نقطة عقب فوزه أمس الأربعاء على النادي الاسماعيلي بهدفين دون مقابل، كما يتبقى للأحمر 2 مباراة مؤجلة بخلاف مباراة الزمالك، حيث خاض الأهلي ما يصل إلي 11 مباراة وخاض الزمالك 13 مباراة.

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز 2021- المقاصة وبيرامدز إلي المربع الذهبي

حيث يسيطر نادي بيراميدز على المركز الثالث في ترتيب مسابقه الدوري العام، برصيد يصل إلي 25 نقطة، بينما يسيطر نادي المقاصة على المركز الرابع برصيد يصل إلي 24 نقطة، كما يطاردهما فريق إنبي والذي يحتل المركز الخامس برصيد يصل إلي 23 نقطة، والمصري البورسعيدي المركز السادس برصيد يصل إلي 22 نقطة، والاتحاد السكندري المركز السابع بنفس الرصيد 22 نقطة.

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز 2021- المنطقة الدافئة

حيث يتنافس 5 أندية مصرية في المنطقة الدافئة بجدول الدوري الممتاز، وهم نادي سراميكا- الجونة في المركزين (18/19) 21 نقطة، ويأتي خلفهم، سموحة يحتل المركز العاشر برصيد يصل إلي 19 نقطة، ثم نادي غزل المحلة الذي يحتفل المركز الـ 11 برصيد يصل إلي 19 نقطة، بينما يحافظ أسوان على المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة.

جدول ترتيب الدورى الممتاز 2021- منافسات البقاء

يتنافس 6 أندية للهروب من قاع ترتيب الدوري العام المصري، ومن ثم والمضي بعيداً عن دوامة الهبوط، ومن تلك الأندية المقاولون العرب- المركز الـ 13 برصيد يصل إلي 15 نقطة، والبنك الأهلي- المركز الـ 14 برصيد يصل إلي 14 نقطة، وفريقزطلائع الجيش- المركز الـ 15 برصيد يصل إلي 13 نقطة.

بينما وقع 3 أندية على غير المتوقع في دوامة الهبوط فعلياً وهم، الإسماعيلي- الانتاج- ووادي دجلة، كما يمكنك معرفة ترتيب الدوري المصري إجمالاً من خلال الجدول التالي:

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