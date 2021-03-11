انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب جدول الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نادي الزمالك على عرش صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، قبل مباراته المرتقبة مع نادي سيراميكا كليوباترا، والتي تقام اليوم في السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 15من الدوري المصري الممتاز .

النادي الأهلي ينافس نادي الزمالك

ينافس النادي الأهلي، غريمه التقليدي نادي الزمالك على صدارة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المركز الأول برصيد 30 نقطة، و يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 27 نقطة عقب فوزه في مباراة الأمس على النادي الإسماعيلي بهدفين نظيفين، ويتبقى للنادي الأهلي مباراتين مؤجلتين بخلاف مباراته مع نادي الزمالك، حيث خاض النادي الأهلي 11 مباراة و نادي الزمالك 13 مباراة .

نادي بيراميدز ونادي المقاصة بالمربع الذهبي

يحتل نادي بيراميدز المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز ،برصيد 25 نقطة، ويحتل نادي المقاصة المركز الرابع برصيد 24 نقطة، وينافسهما نادي إنبي حيث يحتل المركز الخامس برصيد 23 نقطة، والنادي المصري يحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة، ونادي الإتحاد يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة.

فرق تنافس للهروب

تتنافس 6 أندية للهروب من قاع جدول الدوري المصري الممتاز وهم نادي المقاولون العرب في المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة، ونادي البنك الأهلي في المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة، ونادي طلائع الجيش في المركز الـ 15 برصيد 13 نقطة.

بينما دخلت 3 أندية في دوامة الهبوط بالفعل وهم النادي الإسماعيلي ونادي الإنتاج الحربي ونادي وادي دجلة على الترتيب.