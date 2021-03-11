موعد مباراة الزمالك والترجي والقنوات الناقلة إياب دوري أبطال إفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - تعرف على موعد مباراة الإياب بين الزمالك والترجي، فبعد خسارة نادي الزمالك أمام الترجي أصبح أمر صعود الزمالك لربع النهائي صعب للغاية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بالثلاث مباريات المتبقية دون النظر لباقي النتائج في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن فريق الزمالك قد خسر آخر مباراة خاضها في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام نادي الترجي التونسي بالملعب الأولمبي برداس بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة الزمالك والترجي

تقام مباراة نادى الزمالك والترجي على ستاد القاهرة الدولي وتقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل نادي الترجي التونسي المركز الأول برصيد 7 نقاط في مجموعة (D) من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بينما يحتل نادي مولوديه الجزائر المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويحل في المركز الثالث نادي الزمالك برصيد 2 نقاط، وفي المركز الرابع والأخير فريق نادي تونغيث برصيد نقطة واحدة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجى

تنقل المباراة على قناه بين سبورت 7 القناه الحاصلة على حقوق نقل بطولة دوري أبطال إفريقيا كما تنقل المباراة على قناه أون تايم سبورت عبر البث الأرضي.