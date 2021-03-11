تأهل اليرموك إلى نصف نهائي الملتقى الشتوي

تأهل اليرموك إلى نصف نهائي الملتقى الشتويحسم اليرموك بطاقة التأهل الأولى إلى نصف نهائي بطولة كرة القدم بملتقى وحدة صنعاء الشتوي الرابع عن المجموعة الأولى بفوزه على اتحاد إب بهدف نظيف اليوم في مباريات الجولة السادسة.

سجّل الهدف الوحيد في المباراة التي أدارها حكم الساحة هيثم الوليدي وساعده طه البورة وخالد حزام وطلال المسوري حكماً رابعاً، اللاعب أسامة عبدالقادر في الدقيقة 65.

وصار رصيد اليرموك بهذا الفوز 13 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادل معززاً موقعه في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمّد رصيد الاتحاد عند خمس نقاط في المركز الرابع مؤقتاً.

وبات اليرموك ثاني فريق يبلغ المربع الذهبي للبطولة التي يشرف عليها فرع الاتحاد العام لكرة القدم بأمانة العاصمة، بعد وحدة صنعاء الذي ضمن التأهل بتصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة بفوزه على 22 مايو بهدف نظيف الاثنين الماضي ضمن الجولة نفسها.

وفي المباراة الثانية لذات المجموعة كان التعادل الايجابي 3 - 3 سيد الموقف بين الشرطة وشباب الجيل ليرتفع رصيد الأول إلى خمس نقاط كما صار رصيد الأخير أربع نقاط.