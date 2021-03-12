جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

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محمد سياف - ابو ظبي - يتصدر نادي الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتاً عقب فوزه على فريق سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 2-صفر ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري، وجاء الزمالك فى صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة حصل عليها من 14 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 3 وخسر مباراة واحدة، وجاء الأهلي فى المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 3 ولم يهزم حتى الآن وله 4 مباريات مؤجلة.

كما جاء فريق بيراميدز فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري بعد 15 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخس مباراتين، واحتل فريق مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 24 نقطة حصل عليها من الفوز فى 7 مبرايات والتعادل فى 3 وخسارة 5 مباريات، بينما يحتل فريق إنبي المركز الخامس برصيد 23 نقطة من 14 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 3، واحتل المصري البورسعيدى المركز السادس برصيد 22 نقطة ولعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر مباراتين.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا