جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

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محمد سياف - ابو ظبي - يتصدر نادي الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتاً عقب فوزه على فريق سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 2-صفر ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري، وجاء الزمالك فى صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة حصل عليها من 14 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 3 وخسر مباراة واحدة، وجاء الأهلي فى المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 3 ولم يهزم حتى الآن وله 4 مباريات مؤجلة.
كما جاء فريق بيراميدز فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري بعد 15 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخس مباراتين، واحتل فريق مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 24 نقطة حصل عليها من الفوز فى 7 مبرايات والتعادل فى 3 وخسارة 5 مباريات، بينما يحتل فريق إنبي المركز الخامس برصيد 23 نقطة من 14 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 3، واحتل المصري البورسعيدى المركز السادس برصيد 22 نقطة ولعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر مباراتين.
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا
|الترتيب
|النادى
|لعب
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|له
|عليه
|الفرق
|النقاط
|1
|الزمالك
|14
|10
|3
|1
|23
|6
|17
|33
|2
|الأهلى
|11
|8
|3
|0
|23
|5
|18
|27
|3
|بيراميدز
|15
|6
|7
|2
|20
|14
|6
|25
|4
|مصر المقاصة
|15
|7
|3
|5
|17
|19
|-2
|24
|5
|إنبى
|14
|6
|5
|3
|18
|15
|3
|23
|6
|المصري
|14
|5
|7
|2
|18
|10
|3
|22
|7
|الاتحاد السكندري
|15
|6
|4
|5
|17
|18
|-1
|22
|8
|الجونة
|15
|5
|6
|4
|19
|16
|3
|21
|9
|سيراميكا كيلوباترا
|15
|5
|6
|4
|18
|16
|2
|21
|10
|سموحة
|14
|3
|10
|1
|17
|15
|2
|19
|11
|غزل المحلة
|15
|4
|7
|4
|12
|15
|-3
|19
|12
|أسوان
|15
|4
|5
|6
|10
|16
|-6
|17
|13
|المقاولون العرب
|15
|4
|3
|8
|15
|20
|-5
|15
|14
|البنك الأهلي
|15
|2
|8
|5
|12
|15
|-3
|14
|15
|طلائع الجيش
|15
|3
|4
|8
|16
|20
|-4
|13
|16
|الإسماعيلي
|15
|1
|7
|7
|12
|20
|-8
|10
|17
|الإنتاج الحربي
|15
|2
|4
|9
|12
|29
|-17
|10
|18
|وادي دجلة
|15
|1
|6
|8
|9
|19
|-10
|9
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