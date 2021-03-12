تعرف على نتائج مباريات الدور ثمن النهائي ذهاب للدوري الاوروبي لكرة القدم والتي دارت مساء أمس الخميس.

الخميس 11 مارس :

اياكس أمستردام (هولندا) - يونغ بويز(سويسرا) 3-0

دينامو كييف (أوكرانيا) - فياريال (اسبانيا) 0-2

مانشستر يونايتد (انقلترا) - ميلان(ايطاليا) 1-1 سلافيا براغ(التشيك) - غلاسكو رينجرز (اسكوتلندا ) 1-1

روما (ايطاليا) - شاختار دونتسك(أوكرانيا) 3-0

اولمبياكوس (اليونان) - أرسنال (انجلترا) 1-3 توتنهام (انقلترا) - دينامو زغرب (كراوتيا) 2-0

غرناطة (اسبانيا) - مولدي (النرويج) 2

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الأوروبي: نتائج مباريات ذهاب ثمن النهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.