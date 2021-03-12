الجيل يعاود مباراته في الملتقى بتعادل مع الشرطة

الجيل يعاود مباراته في الملتقى بتعادل مع الشرطةعاد الفريق الكروي الاول لكرة القدم بنادي شباب الجيل الى منافسات الملتقى الشتوي الرابع الذي ينظمه نادي وحدة صنعاء بالعاصمة. والذي سبق وان اعتذر عن الاستمرار في البطوله بعد ان خاض ثلاث مباريات فاز بواحده وخسر مباريتين.

وفي هذه العودة الجيلاويه في مباريات الملتقى الشوي الرابع، ولقاءه الرابع بفريق الشرطة لم يتمكن الفريق في الحفاظ على تقدمه بهدفين لهدف انتهت بها الحصى الأولى من اللقاء حيث بادر الموج الأزرق بتسجيل الهدف الأول عن طريق النجم يوسف سلطان ومن ثم قام الشرطه بأدراج التعادل وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق تمكن اللاعب ناطق حزام من تسجيل الهدف الثاني برأسيه جميله لشباب الجيل وخلال الشوط الأول قدم شباب الجيل بقيادة مدربه الرائع الكابتن عادل التام من تقديم اداء كروي رائع وممتع استطاع لاعبو الفريق الجيلاوي الأستحواذ على الكرة والسيطره الميدانية خلال هذا الشوط الذي انتهى بتقدمه بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني واصل فريق شباب الجيل على نفس الاداء والاستحواذ والسيطرة على الكرة وتسابق الهجوم الجيلاوي على اهدار العديد من الفرص التهديديه ومع اهدار الفرص الجيلاويه تمكن الشرطة من ادراج التعادل بتسجيله الهدف الثاني ثم إستطاع بعدها تسجيل الهدف الثالث وتقدمه على شباب الجيل بثلاثه اهداف مقابل هدفين

لم يمض وقت وتحصل شباب الجيل على هجمه يرسلها يوسف سلطان لزميله محمد اليماني ويسكنها برأسية في شباك الشرطه ويأتي التعادل الإيجابي عن طريق النجم محمد اليماني.

وحصل شباب الجيل على أربع نقاط، بينما ارتفع رصيد الشرطة إلى خمس نقاط.