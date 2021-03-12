انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز.. الزمالك متصدر وشبح الاهلي يلاحقه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صراع صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بين الاهلي والزمالك، يبقى هو الحديث الأهم لعشاق الساحرة المستديرة المصرية فمن يكون في النهاية على موعد مع التتويج؟

فاز نادي الزمالك على نادي سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل لاشيء، ضمن فاعليات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل هدف الزمالك الأول، المغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة الخامسة، بينما جاء تسجيل الهدف الثاني بقدم اللاعب إمام عاشور.

ويرتفع رصيد نادي الزمالك من النقاط إلى ٣٣ نقطة، ليبقى في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد ١٤ مباراة، استطاع خلالهم أن يفوز في ١٠ مباريات، ويتعادل في ٣ مباريات، بينما لم يستطع تحقيق الفوز سوى في مباراة وحيدة أمام نادي غزل المحلة، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح المحلة.

ويذكر أنه بإنهاء مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يسدل الستار على مشوار البرتغالي جيمي باتشيكو مع نادي الزمالك، ليتولى مدرب الهلال السعودي والزمالك السابق باتريس كارتيرون، والذي استطاع أن يحقق مع الزمالك بطولة كأس السوبر المصري والكنفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

ويأتي على الجانب الآخر النادي الأهلي، الذي يستمر في الاقتراب من صدارة ترتيب جدول الدوري، حيث استطاع أن يأتي في المركز الثاني برصيد ٢٧ نقطة، بعد ١١ مباراة، استطاع خلالهم أن يفوز في ٨ مباريات، ويتعادل في ٣ مباريات، دون أية هزيمة.

وجدير بالذكر أن المباراة الأخيرة للنادي الأهلي كانت أمام النادي الإسماعيلي والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، حيث كان يسعى النادي الإسماعيلي إلى تعزيز رصيده من النقاط والهروب من شبح الهبوط خاصة أنه يأتي في المركز ١٦ برصيد ١٠ نقاط، بعد لعبه ١٥ مباراة ، حقق خلالهم الفوز في مباراة وحيدة وخسر ٧ مباريات وتعادل ٧ مباريات.

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