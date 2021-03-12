انت الان تتابع تفاصيل خبر رونالدو خارج دوري الأبطال .. جيجلي: صفقة رونالدو كانت مكلفة لليوفي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال جيوفاني جيجلي أن إدارة يوفنتوس الإيطالي أخطأت عندما قامت بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والمتوج مع ريال مدريد أربع مرات بدوري أبطال أوروبا، حيث أنه كلف النادي مبلغاً كبيراً لإتمام صفقة انتقاله من ريال مدريد الإسباني.

وأضاف جيجلي: “على يوفنتوس أن يفتح باب الرحيل أمامه في أقرب وقت أو نهاية الموسم”، الرئيس السابق للسيدة العجوز قال أن التعاقد مع البرتغالي كان خطاً مكلفاً للغاية.

وكان حامل لقب الدوري الإيطالي قد أبرم صفقة مثيرة مع ريال مدريد صيف 2018 للحصول على خدمات اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات والذي سجل أرقاماً قي سانتياغو برنابيو.

ورغم المستوى الرائع الذي قدمه كريستيانو في الدوري الايطالي إلا أنه لم يتمكن من منح السيدة العجوز كأس دوري أبطال أوروبا، لتبدأ موجة الأسئلة: هل كان هو الحل الصحيح للفوز بكأس أمجد البطولات؟

وفي حديثه لإذاعة بونتو نوفو أكد جيجلي أن رونالدو كان خياراً خاطئاً لليوفي وأنه أبلغ النادي أن رونالدو سيكلفهم غالياً من الناحية المادية بالرغم من أنه لاعب رائع وعظيم، وأضاف ” الأمر عائد الآن ليوفنتوس، لقد كانوا يدفعون له مليون يورو لكل هدف يسجله، يجب على أغنيلي أن يلوم نفسه “.

رونالدو وسجله مع يوفنتوس

وقد لعب النجم البرتغالي، البالغ من العمر 36 عاماً، 121 مباراة مع اليوفي سجل خلالها 92 هدفاً، ويتصدر كريستيانو ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد عشرين هدفاً هذا الموسم، لكنه لم يتمكن من مساعدة كتيبة المدرب أندريا بيرلو على تجاوز بورتو البرتغالي في دور الستة عشر من دوري الأبطال.

يذكر أن رونالدو فاز بالدوري الإيطالي في أول موسمين له مع اليوفي، لكن بالنسبة للاعب حاز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات كان من المتوقع أن يقدم لليوفي كأس المجد القاري الذي طال انتظاره .

توقعات برحيل رونالدو

ويمتد عقد النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد مع اليوفي لأربع سنوات، ومن المقرر أن يستمر هذا العقد حتى صيف 2022 مع إمكانية التمديد، إلا أن إدارة البيانكونيري قد تتخذ بعض القرارت الكبرى فيما يتعلق بالمسار الذي يريد اليوفي أن يسلكه بدءاً من هذه اللحظة.