رونالدو يطلب العودة إلى ريال مدريد
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، يوم الجمعة، أن كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، يرغب في العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.
ووفقا لبرنامج "الشيرينغتو" الشهير، فإن هناك محادثات جرت بين خورخي مينديز، وكيل المهاجم البرتغالي، وريال مدريد حول إمكانية عودة رونالدو، وكشف مقدم البرنامج جوسيب بيدرول: لقد كانت محادثات غير رسمية، ولكنها بمثابة اختبار لنادي العاصمة الإسبانية، ولقد تكررت هذه الأحاديث في الأشهر الأخيرة.
كما أوضحت "ماركا" أن يوفنتوس يمر بوضع اقتصادي صعب، والوضع أصبح أكثر من مقلق، لاسيما بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو في دور الـ 16، كما أن الشائعات بدأت تخرج في إيطاليا بسبب راتب رونالدو المرتفع، مما يدعو إلى أن تكون الأيام المقبلة معدودة لرونالدو مع يوفنتوس.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: في كرة القدم كل شيء ممكن، لكن هذه العودة المحتملة تعود إلى الأحلام والرغبات أكثر من كونها حقيقة، وستشتد الأخبار في الأسابيع المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد الهداف التاريخي لريال مدريد ينتهي في صيف 2022.
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