مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، وترتيب الدوري قبل انطلاقها

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكره القدم البريميرليج اليوم الجمعة، وذلك حينما يستضيف نيوكاسل يونايتد فريق أستون فيلا في وقتٍ متأخر من مساء اليوم.
مباريات السبت في الدوري الإنجليزي
وتستكمل يوم غدٍ السبت مباريات هذه الجولة؛ فيلتقي ليدز يونايتد بـ تشيلسي، ويحل وست بروميتش ألبيون ضيفا على كريستال بالاس، في حين يستضيف إيفرتون فريق برنلي، ويستضيف فولهام في مهمة صعبة مانشستر سيتي متصدر الدوري.
مباريات الأحد والإثنين في الدوري الإنجليزي
وتستكمل مباريات هذه الجولة يوم الأحد الموافق الرابع عشر من مارس الحالي بأربع لقاءات، حيث يلتقي ساوثهامبتون مع برايتون وهوف ألبيون، ويحل شيفيلد يونايتد ضيفًا على ليستر سيتي، ويستضيف آرسنال فريق توتنهام هوتسبير، ويلتقي في المباراة الأخيرة التي تجري يوم الأحد مانشستر يونايتد مع وست هام يونايتد.
وتختتم مباريات هذه الجولة يوم الإثنين في الخامس عشر من مارس الجاري، حينما يلتقي ولفرهامبتون مع ليفربول.
ترتيب فرق الدوري الإنجليزي قبل الجولة 28
وفيما يلي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 28:
|المركز / اسم الفريق:
|عدد مبارياته:
|النقاط:
|1: مانشستر سيتي
|29
|68
|2: مانشستر يونايتد
|28
|54
|3: ليستر سيتي
|28
|53
|4: تشيلسي
|28
|50
|5: وست هام يونايتد
|27
|48
|6: إيفرتون
|27
|46
|7: توتنهام هوتسبير
|27
|45
|8: ليفربول
|28
|43
|9: أستون فيلا
|26
|40
|10: آرسنال
|27
|38
|11: ليدز يونايتد
|27
|35
|12: ولفر هامبتون
|28
|35
|13: كريستال بالاس
|28
|34
|14: ساوثهامبتون
|28
|33
|15: برنلي
|28
|30
|16: نيوكاسل يونايتد
|27
|27
|17: برايتون وهوف ألبيون
|27
|26
|18: فولهام
|28
|26
|19: وست بروميتش ألبيون
|28
|18
|20: شيفيلد يونايتد
|28
|14
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