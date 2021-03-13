أتالانتا يعود إلى الانتصارات على حساب سبيزيا
فاز أتالانتا على ضيفه سبيزيا 3 - 1، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وانتطر أتالانتا حتى الدقيقة 53 ليسجل الهدف الأول عن طريق ماريو بازاليتش، قبل أن يضيف زميله موريال الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقتين.
وفي الدقيقة 72 عاد بازاليتش ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، فيما سجل روبيرتو بيكولي هدف سبيزيا الوحيد في الدقيقة 81.
ورفع أتالانتا رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.
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