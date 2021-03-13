تردد قناة بي ان سبورت 2 الناقلة مباراة فولهام ومانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي

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محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة بي ان سبورت 2 التي تنقل مباراة الفريقين فولهام ومانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي بجودة عالية hd و بإشارة قوية جداً لأنها من أهم القنوات التي يوجد لديها إمكانيات عالية كما أنها تضم أهم وأكبر استديو تحليلي يضم عدد من كبار المعلقين والمحللين كما أنها من القنوات التي تتمتع بشهرة واسعة ودائماًَ مصدر بحث من الدرجة الأولى تابعوا معنا للتعرف على التردد الجديد 2021 لقناة بي أن سبورت 2.

تردد قناة بي ان سبورت 2 الجديدة 2021

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11084.

الإستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل التصحيح 2/3.

التشفير مفتوحة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام على بي ان سبورت 2

الدوري الإنجليزي يشارك فيه عدد كبير من الفرق ومباراة اليوم السبت 13/3/2021 يخوضها مانشستر سيتي لديه إمكانيات عالية ومهارات فائقة جعلته يحقق الفوز في مباراة الذهاب أمام فريق فولهام واستحوذ هدفين في مرمى فولهام كما أن مانشستر سيتي يحتل الترتيب الأول في الدوري الإنجليزي ولديه حتى الآن نحو 68 نقطة بينما يحتل فريق فولهام الترتيب الثامن عشر ويحصل على 26 نقطة ولذلك تكون مباراة العودة قوية جداً وبها أحداث في غاية التشوق يستمتع بها الجميع.

تعرض المباراة على قناة بي ان سبورت 2 والتي يعلق فيها المعلق الشهير حفيظ دراجي كما تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وسوف تقام على أرضية ملعب كرافين كوتاج.