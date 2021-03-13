إعادة التوازن المالي أولوية موتسيبي على رأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

الرباط – أ.ف.ب: وضع باتريس موتسيبي إعادة التوازن المالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ضمن أولى أولوياته على رأس الهيئة التي اختير لقيادته بالرباط، إضافة إلى خلق جاذبية أكبر للكرة الإفريقية. وزكت الجمعية العمومية للاتحاد صباح الجمعة رجل الأعمال الجنوب إفريقي رئيسا لغياب منافسين بعدما بقي مرشحا وحيدا لهذا المنصب إثر انسحاب منافسيه الثلاثة في وقت سابق، كما تقتضي بذلك قوانين الاتحاد.

وكان رئيس الاتحاد الدولي فيفا جاني إنفانتينو توصل في وقت سابق إلى عقد اتفاق يقضي بانسحاب المرشحين العاجي جاك أنوما، والسنغالي أجوستان سنجور والموريتاني أحمد ولد يحيى، بحيث يحصل الأول على منصب مستشار الرئيس والأخيران على منصبي نائبي الرئيس. وأكد موتسيبي في خطاب التنصيب “على أولوية العمل بشكل عاجل لتحقيق إنجازات خلال الأشهر المقبلة” خصوصا على مستوى مالية الاتحاد، لافتا إلى الهوة التي تفصل أحيانا “النوايا الحسنة والإنجازات الفعلية”. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في وقت لاحق مساء الجمعة “نود أن نضخ الأموال ونخلق الحماس اللازم من أجل أن يشاهد الأفارقة كرة قدم إفريقية كما يشاهدون المنافسات الأوروبية”. وكان يتحدث بجانب كل من ولد يحيي وأنوما وسنجور.

من جهته شدد ولد يحيى على “أهمية الحوكمة الجيدة والشفافية”، بينما أشار أنوما إلى “أولوية البحث عما يكفي من الموارد لتطوير الكرة الإفريقية”. بعد تزكية الرئيس الجديد انتخب الاتحاد الأعضاء الجدد لجهازه التنفيذي، إضافة إلى ممثليه في مجلس الفيفا. وبين هؤلاء المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة عن الدول الناطقة بالإسبانية أو البرتغالية أو العربية، بعد انسحاب منافسيهما الجزائري خير الدين زطشي وجوستافو ندونج من غينيا الاستوائية.

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