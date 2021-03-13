الفيصل الزبير يكشف برنامج مشاركته فـي البطولة الدولية المفتوحة للتحمل GT .. العربي الوحيد فـي البطولة

فريق ليخنر يتمسك بالزبير لتمثيله فـي البطولة و7 جولات و14 سباقا يشهدها الموسم

كشف المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير عن برنامج موسمه الجديد في سباقات الحلبات للعام 2021 في حلة جديدة يخوضها وللمرة الأولى في أحد سباقات التحمل عبر التواجد في البطولة الدولية المفتوحة GT وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات. وتعد البطولة واحدة من ابرز واشهر سباقات السيارات على الحلبات والتي يتواجد بها نجوم العالم وأبرز المصنعين للسيارات وهو تحدٍّ جديد يخوضه الزبير في عالم المحركات بعد أن تواجد وبشكل جيد خلال سنوات في سباقات البورشة السوبر كب وبطولات البورشة للشرق الأوسط والتي حقق خلالها لقبين متتاليين وهو رقم يحقق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وحظي الفيصل الزبير بفرصة لتمثيل فريق ليخنر لسباقات السيارات أحد أبرز الفرق العالمية والأوروبية في عالم المحركات ليمثل الفريق في هذه البطولة في وقت يشارك الفريق للمرة الأولى في هذه السباقات، وجاء الاختيار بفضل المستوى المتطور الذي قدمه الفيصل مع الفريق في سباقات البورشة سوبر كب، وكذلك المستوى الذي ظهر عليه في التجارب الأخيرة في سباقات التحمل والتي كانت أمام مشرفي الفريق مما جعل الفريق يتمسك بالفيصل ليكون أحد السائقين الرئيسيين.

ويخوض الفيصل وهو العربي الوحيد المتواجد في هذه النوعية من السباقات الموسم الجديد في البطولة الدولية المفتوحة GT سبع جولات تشمل 14 سباقا موزعا على مختلف الدول الأوروبية وتقام على الحلبات الرئيسية التي يتسابق فيها أبطال الفورمولا 1 وغيرها من البطولات الدولية وهي حلبات سبق وأن تواجد في أغلبها ويملك دراية تامة عنها، وسوف تكون البداية على حلبة بول ريكارد الفرنسية يومي 15و16 مايو القادم، فيما ستكون الجولة الختامية على حلبة برشلونة الإسبانية يومي 23 و24 أكتوبر القادم.

ويتمثل سباق البطولة الدولية المفتوحة في فئة GT أحد سباقات التحمل والتي يتنافس خلالها المتسابقون على مدار 70 دقيقة عبر سائقين يتقاسمون فترة السباق ويتحدد أصحاب المراكز الأولى بالترتيب العام وجمع النقاط.

ويتواجد الفيصل وزميله (الإسباني سوشك) في الفئة الأعلى وهي فئة المحترفين (البرو) وعلى متن سيارة البورشة من فئة GT3R ويتضمن السباق ثلاث فئات هي (البرو) وفئة (البرو ام) وفئة (ام) ويملك الفيصل سجلا جيدا وخبرة جيدة جعلته يتواجد في الفئة الأبرز في السباق.

وكان المتسابق الفيصل قد خاض عددا من تجارب سباقات التحمل من أجل الوقوف على مستواه والتهيئة النفسية والبدنية للتواجد في الموسم الجديد في أحد سباقات التحمل، حيث كانت التجربة الأولى بالمشاركة في سباق التحمل 12 ساعة والذي أقيم على حلبة مرسى ياس بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وخاض التجربة الثانية بسباق هانكوك لمدة 24 ساعة في دبي وخرج خلالها الفيصل بفائدة جيدة مع فريق (اتش تي بي يونوارد موتورسبورت) وعلى متن سيارة مرسيدس (اي ام جي) (جي تي 3) وذلك تحت إشراف وأعين فريق ليخنر الذي تابع وراقب مستوى الفيصل في تلك المشاركتين، وكذلك مشاركته في إحدى السباقات التي أقيمت على حلبة سلفرستون الإنجليزية..

السائق الثاني من مصنع بنتلي

اختار فريق ليخنر السائق (الإسباني اندي سوشك) ليكون السائق الثاني مع المتسابق الدولي الفيصل الزبير، ويملك سوشك سجلا جيدا من الألقاب في بطولات التحمل وفي هذه البطولة كذلك، حيث مثل سائق مصنع بنتلي خلال سنوات ماضية، ونجح معهم في تحقيق العديد من البطولات والمراكز المتقدمة. ويتميز سوشك بالسرعة والمهارة والخبرة الجيدة في التعامل مع مثل هذه النوعية من السباقات.

تكملة المشوار مع البورشة

قرر الفيصل الزبير تكملة المشوار مع سيارات البورشة بعد أن كانت البداية في بطولات الشرق الأوسط والتي حقق خلالها لقبين متتاليين وانتقل بعدها تدريجيا إلى بطولات البورشة سوبر كب العالمية وخاض عددا من المواسم استفاد خلالها من تلك المشاركات، وكان من بين أفضل المشاركين رغم حداثته ومثل خلالها العرب في تلك البطولة لعدة سنوات ليستمر الفيصل مع هذه السيارة من جديد مع فريق يخوض للمرة الأولى غمار هذه البطولة وهو فريق ليخنر والذي يحظى بثقة كبيرة من قبل مصنع البورشة وله تاريخ كبير مع هذا المصنع نجح خلالها في تنظيم بطولة الشرق الأوسط وحقق العديد من الألقاب في بطولة البورشة سوبر كب وقرر فريق ليخنر التواجد في هذا الموسم في هذه البطولة في تحدٍّ جديد يخوضه مع الفيصل والسائق الآخر سوشك.

في وقت حصل الفيصل على عدد من العروض من عدد من المصانع لتمثيلها في بطولات سباقات السيارات ومنها سباقات التحمل إلا أن الزبير فضل تكملة المشوار مع فريق ليخنر وقيادة سيارة البورشة التي بدأ بها مشوار سباقات الحلبات.

وكان الفريق قد أجل مشاركته الموسم الماضي بسبب الأوضاع الراهنة لانتشار فيروس كورونا رغم الجاهزية الكبيرة للفريق للمشاركة في ذلك الموسم وذلك من أجل صحة الجميع.

الفيصل الزبير:

فضلت تكملة المشوار مع البورشة

رغم عروض مصنعي السيارات

قال المتسابق الفيصل الزبير إنني سعيد بالتواجد في إحدى بطولات سباق التحمل والتي كنت أسعى لخوض غمارها منذ سنوات، إلا أنني فضلت في بادئ الأمر كسب الخبرة والاحتكاك من بطولات البورشة والتي خرجت منها بالكثير من الفائدة، وهذه البطولة هي مشروع جديد لي وكذلك للفريق الذي انتمي له وهو فريق ليخنر الذي تواجدت معه خلال السنوات الماضية بدءا في بطولات الشرق الأوسط لثلاث سنوات وبعدها في بطولات السوبر كب العالمية لثلاث سنوات وهي فترة جيدة من التجارب وكسب الخبرة مع فريق عريق له سيطه وسمعته الجيدة في عالم المحركات وسباقات الحلبات.

وأضاف الفيصل: إنني عملت خلال الفترة الماضية على تقييم نفسي وقدرتي بالتواجد في سباقات التحمل في كل من أبوظبي ودبي ومع فريق ذي خبرة وكانت كلتا التجربتين مفيدة لي وهما اللتان أهلتاني لتمثيل فريق ليخنر في البطولة الجديدة بعد تحقيق المعدلات والأرقام المطلوبة.

وأشار إلى أن فريق ليخنر قدم لي عرضا للتواجد مع الفريق في مشروعه الجديد وهذا يعد فخرا لي بأن أكون ضمن هذا الفريق، وأقدم لهم كل الشكر بدءا من المؤسس للفريق والتر وأبنائه وأخوض البطولة كوني العربي الوحيد المتواجد في هذه النوعية من السباقات وأعطاني الفريق حرية اختيار السائق الثاني من باب الثقة ليستقر على اختيار السائق الإسباني سوشك وهو أحد نجوم رياضة المحركات، وأسعى إلى الاستفادة من خبرته ولنشكل معا ثنائيا منافسا في هذه البطولة.

وقال الزبير: إنني فضلت قيادة سيارة البورشة في مشواري القادم بعد أن كانت الفرصة متاحة لي لتمثيل عدد من المصنعين، إلا أنني فضلت البورشة وهي من بدأت معها مشواري، وهناك دعم جيد تقدمه للفريق، ونشارك في هذه البطولة بثلاث سيارات رغم أن الفريق يشارك للمرة الأولى في هذه النوعية من السباقات.

برنامج البطولة الدولية المفتوحة GT

السباق الأول: فرنسا – حلبة بول ريكارد للسباقات- 15- 16-5- 2021

السباق الثاني: بلجيكا – حلبة سبا- 19- 20-6-2021

السباق الثالث: المجر – حلبة هنجارنجو 10- 11-7-2021

السباق الرابع: إيطاليا – حلبة لمولا 24-25-7-2021

السباق الخامس: النمسا – حلبة ريد بول 11- 12-9-2021

السباق السادس: إيطاليا – حلبة مونزا 25- 26-9-2021

السباق السابع: إسبانيا – حلبة برشلونة 23- 24-10-2020