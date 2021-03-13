غادر لاعبو المنتخب الوطني لألعاب القوى بركات الحارثي ومزون العلوية إلى تركيا لخوض معسكر تدريبي والمشاركة في عدد من البطولات من أجل الحصول على الرقم التأهيلي للاولمبياد القادم بطوكيو، حيث يحتاج الحارثي إلى زمن قدره 10.15 من اجل التواجد في الاولمبياد.

ويستمر معسكر العادءين برفقة المدرب محمد الهوتي قرابة شهر يخوضان خلاله برنامجا تدريبيا يوميا بالاضافة الى التواجد في عدد من البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد التركي لالعاب القوى وكذلك عدد اخر من البطولات ضمن برنامج الاتحاد التركي.

وكان لاعبو المنتخب وبمشاركة العداءة مزون العلوية قد خاضوا معسكرا تدريبيا جيدا خلال الفترة الماضية من خلال معسكر صحار وبعدها خوض التجارب الحرة وسجل بركات الحارثي خلال تلك التجارب أفضل رقم بين بقية لاعبي المنتخب بزمن قدره 10.35 ثانية في التجارب التي اقيمت مع بداية شهر يناير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحارثي والعلوية يطيران إلى تركيا للبحث عن البطاقة الأولمبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.