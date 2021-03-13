الخيالة السلطانية تحقق مراكز متقدمة على مضمار العين الإماراتي

حققت الخيالة السلطانية مراكز متقدمة على مضمار العين للفروسية بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث فاز الحصان صلب بالمركز الثاني في منافسات الشوط الرابع والذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس سيف البلوشي واشراف المدرب ابراهيم الحضرمي وتوج بالمركز الأول في منافسات هذا الشوط الحصان عاصف لمالكه محمد بن راشد السعدي بقيادة الفارس شتوبان مازور واشراف المدرب ابراهيم الحضرمي وحل في المركز الثالث الحصان دريم دي مونجو لمالكه ناصر عسكر بقيادة الفارس انطوني فريزو واشراف المدرب مصبح المهيري. كما حقق الحصان عارف للخيالة السلطانية المركز الثالث في منافسات الشوط السادس والرئيسي والذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس شتوبان مازور وإشراف المدرب ابراهيم الحضرمي وتوج بالمركز الأول الحصان داجيو لوتوس لمالكه الرحماني للسباقات بقيادة الفارس انطوني فريزو واشراف المدرب أحمد المحيربي وحل في المركز الثاني الحصان داريوس دي بون لمالكه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بقيادة الفارس فابروس فيرون وإشراف المدرب ايريك .

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