آل سعيد يتوج على مستوى الولايات والخيالة السلطانية على مستوى الوحدات فـي ختام موسم التقاط الأوتاد

في الرياضة 13 مارس,2021

أسدل الاتحاد العماني للفروسية الستار على موسم مسابقات التقاط الأوتاد لهذا الموسم 2020/‏2021م وذلك بميدان التقاط الأوتاد بمزرعة الرحبة بمشاركة 17 فريقا بواقع 68 متسابقا ومتسابقة من مختلف وحدات الخيالة الحكومية، بالإضافة إلى فرسان من ولايات منح بمحافظة الداخلية وولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية واسطبلات آل سعيد بمحافظة مسقط وفرسان مركز اللجام بولاية السويق، وأقيم الختام تحت رعاية محمد بن عيسى الفيروز رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد وبحضور أحمد بن سيف العبري أمين السر العام بالاتحاد ومحمد بن سعود البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد وعدد من ممثلي الفرق المشاركة. وقد توج بالمركز الأول في فئة الفرق فريق الخيالة السلطانية (ب) ومثله كل من المتسابق سالم بن محمد الجابري والمتسابق عمر بن سعيد الحسني والمتسابق سالم بن سعيد المنوري والمتسابق أحمد بن محمد المحروقي بواقع 277 نقطة في اليومين، وحقق المركز الثاني فريق الخيالة السلطانية (أ) ومثله كل من المتسابق حمد بن ناصر الريامي والمتسابق حمد بن سيف الريسي والمتسابق صفوان بن زيد المعمري والمتسابق سيف بن حمود الأشخري بواقع 268.5 نقطة والمركز الثالث فريق وحدة شرطة الخيالة ومثله كل من المتسابق محمد بن سعيد الداؤودي والمتسابق يوسف بن سالم المسروري والمتسابق سامي بن سعيد المعمري والمتسابق داؤود بن عاجب المشرفي بواقع 260 نقطة.

نتائج الفردي للوحدات

أما على مستوى نتائج الفردي فقد شهدت منافسة مثيرة وممتعة، حيث حقق المركز الأول المتسابق عمر بن سعيد الحسني من الخيالة السلطانية بواقع 86 نقطة، وجاء في المركز الثاني المتسابق سالم بن سليمان القطيطي من خيالة الحرس السلطاني العماني بواقع 80 نقطة والمركز الثالث المتسابق أحمد بن محمد المحروقي من الخيالة السلطانية بواقع 76 نقطة.

نتائج فرق الولايات

كما شارك عدد من الولايات في مسابقة التقاط الأوتاد ليتنافسوا على هذه المسابقة، وقد توج بالمركز الأول فريق نادي الشموخ للفروسية بولاية منح ومثله كل من المتسابق عبدالله بن حمد العلوي والمتسابق حمود الجابري والمتسابق سامي بن علي الحدادي والمتسابق بدر بن محمد الخصيبي، وجاء في المركز الثاني فريق اسطبلات آل سعيد من محافظة مسقط ومثله كل من المتسابق خلفان بن خميس الرواحي والمتسابق أنس بن علي بن صالح البلوشي والمتسابق ناصر بن سيف الهاشمي والمتسابق حميد بن سعيد المنوري. أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق ولاية المضيبي ومثله كل من المتسابق سيف بن علي الجابري والمتسابق محمد بن عامر الجابري والمتسابق أسامة بن سالم الجابري والمتسابق إسماعيل بن محمد العزري.

نتائج الفردي

أما فردي الولايات فتوج بالمركز الأول المتسابق بدر بن محمد الخصيبي من فريق نادي الشموخ للفروسية بولاية منح والمركز الثاني المتسابق بسام بن خليل البلوشي من مركز اللجام للفروسية بولاية السويق، والمركز الثالث المتسابق أنس بن صالح البلوشي من فريق أسطبلات آل سعيد من محافظة مسقط. كما تواجد في المنافسة مجموعة من المتسابقات، وقد تنافست المتسابقات على المستوى الفردي فيما بينهن وحققت المركز الأول المتسابقة غنيمة بنت عبدالله الشكيلية من وحدة شرطة الخيالة، والمركز الثاني المتسابقة هناء بنت عبدالله البلوشية من وحدة شرطة الخيالة، والمركز الثالث المتسابقة فاطمة بنت حسين البلوشية من خيالة مدرعات سلطان عمان.

أفضل الفرق للوحدات

كما تم خلال البطولة وفي ختام المسابقة الإعلان عن متسابقي الموسم وأفضل الفرق المشاركة على مستوى الوحدات والولايات. حصل على لقب أفضل فريق على مستوى الوحدات فريق الخيالة السلطانية بعد أن تمكن متسابقوه من جمع 1416 خلال الموسم، والمركز الثاني فريق خيالة مدرعات سلطان عمان وجمع متسابقوه عدد 1280 نقطة خلال الموسم، فيما حاز على المركز الثالث فريق وحدة شرطة الخيالة بعد أن تمكن من جمع 1240 نقطة خلال الموسم. أما على المستوى الفردي للوحدات فحصل على لقب أفضل متسابق حمد بن سيف الريسي من الخيالة السلطانية بعد أن تمكن من جمع 358 نقطة خلال الموسم، وجاء في مركز الوصيف المتسابق حمد بن ناصر الريامي من الخيالة السلطانية بعد أن تمكن من جمع عدد 356 نقطة خلال الموسم، والمركز الثالث المتسابق عمر بن سعيد الحسني من الخيالة السلطانية بواقع 354 نقطة خلال الموسم. أما أفضل فريق على مستوى الولايات لهذا الموسم فقد كان من نصيب فريق آل سعيد بواقع 973 نقطة جمعها خلال الموسم، والمركز الثاني فريق نادي الشموخ للفروسية بولاية منح بعد أن جمع 855 نقطة خلال الموسم، والمركز الثالث فريق لجنة سباق الخيل بولاية المضيبي بعد أن تمكن من حصد 760 نقطة.

أما على مستوى فردي الولايات فحصل على لقب أفضل متسابق ناصر بن سيف الهاشمي من فريق اسطبلات آل سعيد من محافظة مسقط بعد جمعه 269 نقطة خلال الموسم، والمركز الثاني المتسابق سامي بن علي الحدادي من فريق نادي الشموخ للفروسية بولاية منح بعد حصوله على 264 نقطة، والمركز الثالث المتسابق بدر بن محمد الخصيبي من فريق نادي الشموخ للفروسية بولاية منح بعد أن جمع 262 نقطة.