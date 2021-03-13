غدا ختام دوري الدرجة الثانية لليد ونادي الشباب أول الصاعدين للأولى

تختتم غدا الاثنين منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية في الدوري والتي تجمع العروبة والسويق في الساعة السابعة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والتي على ضوئها سيتحدد بطل الدوري بشكل رسمي، حيث لا زالت الفرصة كبيرة امام العروبة لحسم اللقب رغم احتلاله حاليا المركز الثالث في الدوري برصيد 28 نقطة ولكن كل المؤشرات تشير الى حسم اللقب للعروبة نظرا للمستويات التي يقدمها في الدوري من مباراة الى اخرى في المقابل تأهل نادي الشباب رسميا الى دوري الدرجة الأولى لكرة اليد في الموسم القادم بعد فوزه على قريات بنتيجة 34/32 في الجولة قبل الاخيرة من عمر الدوري ليحتل صدارة الترتيب العام للدوري برصيد 30 نقطة مؤقتا

وكانت نتائج الجولة قبل الاخيرة التي اقيمت أمس الاول شهدت تتويج نادي الاتحاد رسميا بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد فوزه على ظفار بنتيجة 37/ 31 في المباراة التي اقيمت بملعب صالة المجمع الرياضي بالسعادة، حيث لازال ينتظر فرصة الوصول الى دوري الدرجة الاولى لكرة اليد في الموسم القادم، وسيلعب مباراة فاصلة مع النادي الذي يحتل المركز الاخير في دوري الدرجة الاولى .

كما فاز العروبة على صحار 10/ صفر بعد احتساب الحكم فوز الاول نتيجة عدم احضار الفريق الثاني بطاقات لاعبيه في المباراة المقرر إقامتها بصالة نادي الامل وبهذا الفوز يصل العروبة للنقطة 28 وتبقى له مباراة ختامية مع السويق للمنافسة على لقب درع الدرجة الثانية.وتأجلت مباراة نزوى وصحم نتيجة تشابه قمصان الفريقين، حيث ستعقد اليوم لجنة المسابقات باتحاد اليد اجتماعا لتحديد مصير المباراة .

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