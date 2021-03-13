اتحاد الكرة يؤكد سلامة اللاعبين والجهازين الفني والإداري لمنتخبنا الوطني الأول بمعسكره الخارجي بدبي بعد اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:

أكد الاتحاد العماني لكرة القدم في بيان له بأنه جارٍ التعامل مع الحالة الإيجابية الوحيدة لفيروس كورونا (كوفيد 19) والتي تم تأكيدها من قبل الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني الأول بعد عملية الفحوصات الطبية الثانية التي أجراها اللاعبون بعد وصولهم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وقد أكد الاتحاد أنه تم اتخاذ كافة التدابير الصحية المناسبة من أجل سلامة الحالة المكتشفة، مضيفا أن بقية اللاعبين والجهازين الفني والإداري بصحة جيدة، حفظ الله الجميع من كل مكروه وسوء. وكان منتخبنا أدى مساء أمس الأول أولى حصصه التدريبية بمعسكره الخارجي على أرضية ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بقيادة المدرب الكرواتي برانكو استمرت التدريبات لمدة ساعتين بدأت الحصة المسائية بعمليات الإطالة رفقة مدرب اللياقة، ثم توجه اللاعبون لأداء تمارين الإحماء، وبعد ذلك تم تقسيم اللاعبين لأربع مجموعات، حيث تدربت كل مجموعتين في مربع على التمريرات القصيرة والسريعة بين فريقين، والتحول من منطقة لمنطقة أخرى، فيما أدى ثلاثي الحراسة تمارينهم الخاصة مع مدرب الحراس. كما تدرب اللاعب صلاح اليحيائي على انفراد مع مدرب اللياقة، بعد ذلك أدى بعض التمارين الهجومية التكتيكية من خلال التدرب على النقلات السريعة أمام منطقة المرمى بعد ذلك التسديد المباشر نحو المرمى. ‎اختتم المران بحصة تكتيكية عبارة عن مناورة كروية بين فريقين على منتصف الملعب. وقد تم تحديد موعد إقامة مباراتين الوديتين التي سيخوضهما منتخبنا أمام المنتخب الأردني يوم 20 من الشهر الجاري في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساء والمباراة الثانية مع المنتخب الهندي كذلك في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساء، تقام المباراتان على ملعب مكتوم بن راشد بدبي، حيث تندرج هاتان المباراتان في إطار التحضيرات والاستعدادات المكثفة لمنتخبنا لاستكمال ما تبقي له من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن الدول المستضيفة لمجموعة التصفيات الآسيوية والتي تقام بنظام التجمع خلال الفترة من 31 مايو ولغاية 15 يونيو القادمين وذلك بعد التشاور مع الدول الأعضاء حيث تستضيف دولة قطر المستضيفة لنهائيات كأس العالم مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبها منتخبنا الوطني وأفغانستان والهند وبنجلاديش. وكانت بعثة منتخبنا الوطني الأول غادرت السلطنة يوم الخميس الماضي لإقامة المعسكر الخارجي في إمارة دبي وفور وصوله لم يخض أي تدريبات بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة بخصوص فحوصات (كوفيدـ19) ليخوض مساء الجمعة أول حصة تدريبية.