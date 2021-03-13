اليوم مباراة هامة ومثيرة تجمع مسقط والسيب في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد

تقام اليوم “الاحد ” مباراة واحدة في دوري الدرجة الاولى لكرة اليد تجمع مسقط مع السيب في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر يدخل مسقط لقاء اليوم بمعنويات عالية وفي صدارة الترتيب العام للدوري بعد تحقيقه يوم امس الأول فوزه الثالث على التوالي في الدوري اثر تغلبه على مجيس بنتيجة 25/24 في المباراة التي اقيمت على ملعب المجمع الرياضي بصحار ساهمت في تحقيق العلامة الكاملة والوصول الى النقطة التاسعة لذلك يسعى بكل ما لديه من امكانيات الى المحافظة على صدارة الترتيب العام وعدم التفريط فيه في المقابل يسعى السيب الى تعويض خسارته التي تعرض لها أمس الاول في الجولة الثالثة أمام نادي أهلي سداب بنتيجة 29/ 23 في المباراة التي اقيمت على الصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ليرفع اهلي سداب رصيده إلى 9 نقاط في ليحتل المركز الثاني بفارق الاهداف عن مسقط المتصدر ورغم ذلك لازال يحتل السيب المركز الخامس برصيد 4 نقاط ومطالب اليوم بوقف مسلسل الخسائر والعودة مجددا الى المنافسة على احد المراكز المتقدمة في الدوري .

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