كارتيرون يعود لتدريب الزمالك المصري

أعلن نادي الزمالك رسمياً تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليقود الفريق خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو. يُذكر أن كارتيرون كان قد رحل عن الزمالك في سبتمبر الماضي قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، عن طريق فسخ العقد بالشرط الجزائي.

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