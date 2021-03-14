نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات السعودية الرياضية الجديد ksa sports HD على جميع الاقمار الصناعية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات السعودية الرياضية مُتاحًا لجميع محبي المباريات السعودية والدوري السعودي والمباريات الدولية والمحلية في الدول العربية جميعاً حيث تُقدم القناة جميع المباريات الخاصة بالبطولة السعودية وغيرها من البطولات مُباشرةً، قم بقراءة هذا المقال للتعرف على جميع الترددات على كافة الأقمار الصناعية الجديدة، وكل ما عليك فعله هو ضبط جهاز الارسال الخاص بك على الترددات التالية، يتبع..

تردد قنوات السعودية الرياضية

يتم بث القناة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات وياه سات لجميع قنوات السعودية الرياضية 1

-2-3-4 على هذه الترددات:

تردد القمر الصناعي نايل سات

التردد 12284

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد القمر الصناعي عرب سات

التردد 12149

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد القمر الصناعي ياه سات

التردد 12418

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

نبذة عن قنوات السعودية الرياضية

تعتبر من القنوات الرياضية الرائدة في المملكة العربية السعودية والتي تدعم فئة الشباب بوجه خاص وجميع الأعمار بشكل عام لما تقوم ببثه من برامج شبابية وتثقيفية ورياضية كذلك.

بدأت القناة بثها في شهر اليوم السادس عشر من شهر رقم عام 1423 هـ، وكانت قد اختارت اسم القنوات السعودية الرياضية بشكل خاص ليقوم البث عليها، حيث كانت في ذلك الحين تقوم ببث الدوري السعودي وتتخصص فيه، ومن ثم جاءت البرامج الأخرى مع تقدم الزمن.

تم إطلاق قنوات الرياضية3 والرياضية 4 في عام 2018 لتكون المنبر الجديد لبث المباريات العالمية والمحلية التي يتماشى توقيتها مع توقيت الدوري السعودي، لتكون بذلك قد شملت كافة المباريات الرياضية التي يتمتع بها الجمهور والمشاهدين.

وفي العام 2019 وتحديداً في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر تغيير تردد قنوات السعودية الرياضية بتغيير اسمه من ksa sport إلى الرياضية السعودية.