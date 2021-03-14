نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي 2021 نهاية الجولة 23 صدارة الهلال ومتابعة مباريات اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حصل الهلال على مركز الصدارة بعد انتهاء مباراة الهلال والوحدة ضمن مباريات الدوري السعودي الجولة 23 التي كانت يوم الخميس 11 مارس 2021، حيث انتهت المباراة بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين لفريق الوحدة، وتصدر الهلال الآن جدول ترتيب الدوري السعودي 2021 في الجولة 23 ، حيث كانت أهم مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس 11 مارس 2021 بنهاية مباريات الجولة الثالثة والعشرون، هي مباراتي الهلال والوحدة، مباراة الأهلي والنصر، حيث ترقب محبي الكرة المستديرة جدول ترتيب الدوري السعودي 2021 بنهاية الأسبوع 23 ، مباريات اليوم التي تحدد صاحب المركز الأول في منافسات الجولة 23 وذلك بعد نهاية مباراة الوحدة والهلال التي بدأت في الساعة 7:05 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 8:05 بتوقيت السعودية، كما انطلقت الآن مباراة الأهلي والنصر اليوم الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2021 الجولة 23

يتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي 2021 فريق الشباب برصيد (45) نقطة بعد خسارته أمام الاتحاد بنتيجة (2-1)، ويأتي بالمركز الثاني فريق الهلال برصيد (42) نقطة، وبنهاية نتيجة مباراته الليلة أمام فريق الوحدة، وحصوله على ثلاث نقاط غاليين في ترتيب مركزه بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2021م، اصبح الهلال متصدراً جدول دوري المحترفين السعودي.

بيان ترتيب جدول دوري المحترفين السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 23 13 6 4 7 20:44 24 45 2 الشباب 23 13 6 4 7 28:46 18 45 3 الاتحاد 23 11 8 4 7 25:36 11 41 4 التعاون 23 9 8 6 7 19:27 8 35 5 الأهلي 23 10 5 8 7 37:35 -2 35 6 النصر 23 9 6 8 7 30:33 3 33 7 الإتفاق 23 9 5 9 7 37:36 -1 32 8 القادسية 23 7 10 6 7 37:36 -1 31 9 الفيصلي 23 7 9 7 7 29:30 1 30 10 الرائد 23 8 4 11 7 34:34 0 28 11 الباطن 23 7 7 9 7 36:34 -2 28 12 الفتح 23 8 4 11 7 43:36 -7 28 13 أبها 23 8 4 11 7 39:30 -9 28 14 الوحدة 23 8 3 12 7 44:34 -10 27 15 ضمك 23 5 6 12 7 40:29 -11 21 16 العين 23 4 5 14 7 48:26 -22 17

كما انتهت اليوم مباراة ضمك والاتفاق، حيث واصل فريق الاتفاق إهدار النقاط ولم يستطيع الحصول على الثلاث نقاط في مباراته اليوم، وتعادل مع فريق ضمك بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد “مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز” بالمحالة، وبذلك يكون فريق الاتفاق لم يعرف طعم الفوز في 3 مبارياته الأخيرة، حيث تعادل في مباراة اليوم أمام ضمك، وتعادل مع النصر، وخسر من فريق التعاون.

متابعة مباراة الهلال والوحدة اليوم

بدأت المباراة في التوقيت المحدد الساعة 8:05 بتوقيت السعودية، واستطاع فريق الوحدة من اقتناص هدف التقدم بالدقيقة (15) من اللاعب “يوسف نياكاتي”.

وتذاع المباراة على شاشة القناة الرياضية السعودية 2 HD

يأتي فريق الهلال بالمركز الثاني الآن برصيد (42) نقطة

بينما فريق الوحدة بالمركز العاشر برصيد (30 ) نقطة

حصل الهلال على هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة (35) أحرزها اللاعب “غوميز”

ثم أحرو الهدف الثاني في الدقيقة (36) من اللاعب “لوسيانو فيتو”

أحز الهدف الثاني لفريق الوحدة في الدقيقة (40) من ضربة جزاء لنفس اللاعب “يوسف نياكاتي”

أصبحت النتيجة التعادل (2-2) حتى الدقيقة 42.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق

أحرز الهلال الهدف الثالث بالدقيقة (55) بضربة جزاء سجلها اللاعب “غوميز”

أحرز الهلال الهدف الرابع بضربة جزاء كذلك في الدقيقة (77).

صدارة الهلال جدول ترتيب فرق الدوري بعدد (45) نقطة متساوياً في النقاط مع فريق الشباب.

متابعة مباراة الأهلي والنصر الجولة 23

يحل موعد مباراة الأهلي والنصر في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 9:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، عن تشكيلة الفريقين.

يحتل فريق الأهلي المركز الخامس برصيد نقاط (35) نقطة

كما يأتي فريق النصر بالمركز الثامن بريد نقاط (30) نقطة

أحرز النصر هدف التقدم في الدقيقة (41) من عمر المباراة من اللاعب “عبدالإله العمري”.

أحرز هدف التعادل للنادي الأهلي اللاعب “عمر السومة” في الدقيقة 58

واستطاع فريق النصر أحراز الهدف الثاني في الدقيقة 85 من اللاعب “عبدالرازق حمدالله”

انتهت المباراة بفوز النصر على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف

أصبح نادي النصر بالمركز السادس برصيد (33) نقطة، والنادي الأهلي مازال في المركز الخامس برصيد (35) نقطة.

تابعنا معكم في موقع ثقفني أخبار مباراة الهلال والوحدة اليوم، وكذلك متابعة نتيجة مباراة الأهلي والنصر

مباريات الدوري السعودية الجولة 24

مباريات السبت 20/ 3/ 2021

مباراة الرائد × الاتحاد في الساعة 5:15 بتوقيت السعودية.

مباراة الفتح والأهلي في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية

مباراة الاتفاق × الفيصلي في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية

مباراة الشباب × التعاون في الساعة 7:40 مساءً بتوقيت السعودية

مباراة الهلال × القادسية في الساعة 9:45 مساءً

مباراة النصر × الباطن في الساعة 9:45 مساءً