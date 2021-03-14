نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب مجانا على نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا ، حيث يرحل المارد الأحمر لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021 ، ويزداد البحث خلال الوقت الحالي عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب مجانا نايل سات ، وهو ما سنعرضه عليكم عبر السطور القادمة، بالإضافة إلى التأكد أن قناة مكسبي تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا نايل سات في دوري أبطال أفريقيا 2021.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

تنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021 في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة السعودية والأردن والمغرب، وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، وجدير بالذكر أن بعثة الأهلي قد انطلقت ظهر أول أمس لتصل إلى الكونغو لمواجهة النظير فيتا كلوب ضمن مباريات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا 2021.

وأكدت بعض الصحف الرياضية أن القائمة النهائية للمارد الأحمر التي غادرت الأراضي المصرية ضمت كلاً من محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل ‏كوكا.

قنوات الأهلي وفيتا كلوب المجانية

كان الاتحاد الفريقي لكرة القدم قد أتاح نقل المباريات بدوري أبطال أفريقيا 2021 بشكل مجاني عبر القنوات التليفزيونية الأرضية المحلية التابعة للدولة المستضيفة للمباراة، لذلك ستكون القناة الأرضية الكونغولية ضمن القنوات المجانية التي تذيع ماتش الأهلي وفيتا كلوب مجانا، ولكن لم يتم التوصل إلى ترددها حتى الآن.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا

فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا على نايل سات ، فهناك بعض الأقاويل التي لم يتم التأكد منها حيث تتضمن تلك الأقاويل أن قناة مكسبي ستذيع ماتش الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا على نايل سات، ولكن حتى اللحظة لم يتم التأكد أن قناة مكسبي المجانية ستكون ضمن القنوات التي تذيع مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا على النايل سات، وإليكم تردد قناة مكسبي الناقلة لمباراة الأهلي اليوم نايل سات عبر تردد جديد: 11595، معامل الاستقطاب: رأسي، معدل الترميز: 27500، تردد قناة مكسبي المجانية 11411، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، ومعدل التصحيح 4/3 .