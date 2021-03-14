نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب 16/3/2021 في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
نتابع معكم موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب القادمة ضمن منافسات ومباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري ابطال افريقيا 2021، حيث يحل المارد الأحمر ضيفا ثقيلا علي نظيره فيتا كلوب في الكونغو في مباراة الإياب بالجولة الرابعة، وقد كانت مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة مخيبة لآمال النادي الاهلي، فقد اضاع الفريق العديد والعديد من الفرص لتنتهي مباراة الذهاب بالتعادل، والآن نتابع معكم المزيد حول القنوات الناقلة لمباراة الاهلي القادمة في دوري ابطال افريقيا وأيضا أهم تفاصيل مباراة الاهلي فتابعونا.
تم تحديد موعد مباراة إياب الاهلي ضد فيتا كلوب ليكون يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس وهذا في تمام الساعة:
- 2:00 م بتوقيت دول المغرب العربي
- 3:00 م بتوقيت القاهرة والسودان
- 4:00 م بتوقيت السعودية
- 5:00 م بتوقيت الإمارات
جدول ترتيب دوري ابطال افريقيا (الاهلي وفيتا)
يأتي الاهلي المصري في المركز الثالث بالمجموعة أ برصيد 4 نقاط، أما نظيره فيتا كلوب فيحتل المركز الثاني مكتسبا نفس عدد النقاط.
|الفريق
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|لعب
|النقاط
|فيتا كلوب المركز الثاني
|1
|1
|1
|6
|4
|3
|4
|الاهلي المركز الثالث
|1
|1
|1
|5
|3
|3
|4
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفيتا كلوب
تملك مجموعة قنوات بي ان سبورت حقوق بث مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي، كما قامت ببث المواسم السابقة للبطولة ذاتها، لذا يمكنك متابعة مباراة الاهلي القادمة من خلال تنزيل تردد قناة beIN Sports HD 4 الرياضية.
الأهلي ضد فيتا كلوب
|المباراة
|الأهلي × فيتا كلوب
|البطولة
|مباراة اياب الجولة الرابعة دوري ابطال افريقيا
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء 16 مارس الساعة 16:00 م بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|الشهداء في الكونغو
|القنوات الناقلة
|beIN Sports HD 4
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