نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من متابعي كرة القدم الإنجليزية بمعرفة، موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، حيث يستضيف مانشستر يونايتد ضيفه وست هام يونايتد، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ويدخل المان يونايتد اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، وتسعى كتيبة سولشاير مواصلة العروض القوية وحصد نقاط المباراة الثلاث والاقتراب من المان سيتي صاحب المركز الأول، بينما يدخل وست هام يونايتد اللقاء وهو في المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة، برصيد 48 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في “البريميرليج”

يستضيف المان يونايتد مساء غد الأحد 4 مارس وست هام يونايتد، على ملعب “أولد ترافورد” في تمام الساعة التاسعة وربع بتوقيت القاهرة، العاشرة وربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر وربع بتوقيت الإمارات، ويدير اللقاء الحكم “كريستوفر كافانا”، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بثلاث أهداف لهدف واحد.

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 30 22 5 3 8 21:64 43 71 2 ليستر سيتي 1 - 0 29 17 5 7 9 32:49 17 56 3 مانشستر يونايتد 28 15 9 4 10 32:55 23 54 4 تشيلسي 29 14 9 6 9 25:44 19 51 5 وست هام يونايتد 27 14 6 7 11 31:42 11 48 6 إيفرتون 28 14 4 10 10 37:40 3 46 7 توتنهام هوتسبير 27 13 6 8 11 28:46 18 45 8 ليفربول 28 12 7 9 10 36:47 11 43 9 أستون فيلا 27 12 5 10 11 28:39 11 41 10 آرسنال 27 11 5 11 11 28:35 7 38 11 كريستال بالاس 29 10 7 12 9 47:31 -16 37 12 ليدز يونايتد 28 11 3 14 10 46:43 -3 36 13 وولفرهامبتون 28 9 8 11 10 37:28 -9 35 14 ساوثهامتون 29 9 6 14 9 51:36 -15 33 15 بيرنلي 29 8 9 12 9 37:22 -15 33 16 برايتون 28 6 11 11 10 36:29 -7 29 17 نيوكاسل يونايتد 28 7 7 14 10 45:28 -17 28 18 فولهام 29 5 11 13 9 36:22 -14 26 19 وست بروميتش ألبيون 29 3 9 17 9 57:20 -37 18 20 شيفيلد يونايتد 0 - 1 29 4 2 23 9 46:16 -30 14

القنوات الناقلة للمباراة ومعلق المباراة

تمتلك القناة القطرية بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصرياً، في شمال أفريقيا والوطن العربي، وتنقل المباراة على القنوات الآتية.

beIN Sports 2 HD Premium.

وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق سوار الذهب.

بطاقة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد

الفريقين مانشستر يونايتد & وست هام يونايتد التوقيت مساء الأحد 14 مارس الساعة التاسعة وربع بتوقيت القاهرة حكم اللقاء كريستوفر كافانا معلق المباراة سوار الذهب ملعب المباراة أولد ترافورد

تاريخ مقابلات الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد المركز الثاني، في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي في جدول المسابقة، برصيد 54 نقطة جمعها من 28 مباراة فاز في 15 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 4 مباريات، بينما يدخل الفريق الضيف اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، وقد تقابل الفريقين في الدوري الإنجليزي 49 مرة، فاز المان يونايتد في 29 مباراة بينما فاز وست هام يونايتد في 7 مباريات، وتعادل الفريقين في 13 مباراة.