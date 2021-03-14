ساسولو يعود إلى سكة الانتصارات بالدوري الإيطالي

روما – أ.ف.ب: عاد ساسولو الى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه فيرونا 3-2 في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. سجل للفائز مانويل لوكاتيلي (4) والصربي فيليب ديوريسيتش والبديل العاجي حمد جونيور تراوري (81)، وللخاسر الصربي داركو لازوفيتش (43) والبديل فيديريكو ديماركو (79). وأنهى ساسولو سلسلة من 3 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز (تعادلان وخسارة)، وضرب عصفورين بحجر واحد بازاحته فيرونا عن المركز الثامن بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة متقدما بفارق نقطة عن منافسه المتراجع للمركز التاسع. ومني فيرونا بخسارته الثانية تواليا بعدما كان سقط أمام ميلان بهدفين نظيفين في المرحلة السابقة.

وهو الفوز الثامن لرجال المدرب روبرتو دي تسيربي على فيرونا في 18 مباراة جمعت بينهما، مقابل 6 انتصارات للاخير.

وجدد ساسوولو فوزه على فيرونا بعد فوزه بهدفين نظيفين في المرحلة الثامنة. وتعادل جنوى مع اودينيزي 1-1.

افتتح اصحاب الارض التسجيل في الدقيقة الثامنة بفضل المقدوني المخضرم جوران بانديف (37 عاما)، وعادل الضيف عبر الارجنتيني رودريغو دي بول من ركلة جزاء في الدقيقة 30. ورفع أودينيزي رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر، فيما يحتل جنوى المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة. وقاد المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش فريقه فيورنتينا للفوز على مضيفه بينيفينتو 4-1 بتسجيله ثلاثية. وحقق فلاهوفيتش “الهاتريك” في الشوط الاول (8 و26 و45+1)، فيما أضاف لاعب الوسط الفرنسي فالنتان إيسيريك الرابع (75). وسجل هدف الشرف للخاسر المولدافي أرتور إيونيتا (56).

وهو الفوز الأوّل لفيورنتينا الذي يستضيف ميلان في المرحلة المقبلة، بعد خسارتين وتعادل، رافعاً رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر. في المقابل تجمد رصيد بينيفينتو عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

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