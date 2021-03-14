مدفيديف وهيربير إلى نهائي دورة مرسيليا للتنس

مرسيليا – أ.ف.ب: تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول والفرنسي بيار -هوغ هيربير إلى نهائي دورة مرسيليا لكرة المضرب، بفوز الاول على الأسترالي ماتيو إبدن الصاعد من التصفيات 6-4 و3-صفر ثم بالانسحاب، والثاني على مواطنه أوغو أومبير الرابع 6-3 و6-2 في نصف النهائي. في المباراة الاولى، حسم مدفيديف المجموعة الاولى في صالحه 6-4 قبل ان يستفيد من انسحاب منافسه في نهاية الشوط الثالث بسبب الاصابة.

وقال مدفيديف الذي سيرتقي الى المركز الثاني في التصنيف العالمي الاثنين على حساب الاسباني رافايل نادال “أنا آسف حقا بالنسبة لإبدن. كان يعيش الأسبوع الحلم ببلوغه نصف النهائي بعدما صعد من التصفيات. واليوم، حتى إصابته، لعب أفضل مني تقريبا”.

وأضاف “بعد أن استدعى إخصائي العلاج الطبيعي، رأيت أنه لا يستطيع التحرك، وأنه كان يتألم. كان يتعين علي فقط كسب النقاط وأرى كيف ستسير الأمور”. وتابع “إنها المرة الأولى التي ألعب فيها في مرسيليا. أنا سعيد جدًا لأنني خضت مباراتين جيدتين قبل مباراة اليوم. إنه أمر جيد للدورة أن يكون هناك لاعب فرنسي في النهائي”.

وفي الثانية، لم يحتج هيربير، المصنف 93 عالميا والمتخصص في فئة الزوجي، لأكثر من ساعة لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل واقصاء المصنف 31 عالميا.

وفرض هيربير المتحدر من الألزاس أسلوبه منذ بداية المباراة، واستفاد من الفرص التي حصل عليها لكسر ارسال مواطنه منذ الشوط السابع للمجموعة الاولى، فحسمها 6-3، قبل ان يحسم الثانية 6-2 والمباراة لصالحه.

وقال هيربير “كانت مباراة شبه مثالية بالنسبة لي، منذ البداية حتى النهاية. أنا راضٍ جدا عن مباراتي (…)، ألعب بأفضل مستوى لي”.

ويأمل هيربير أن يتابع على المنوال ذاته في سعيه لاحراز لقبه الاول في الفردي في دورات المحترفين، في مسيرته الناجحة في الزوجي حيث احرز 19 لقبا وتوج بألقاب البطولات الاربع الكبرى مع زميله نيكولا مايو (أستراليا 2019 وفرنسا 2018 وويمبلدون 2016 والولايات المتحدة 2015). وحقق هيربير أبرز انتصار له في الفردي في مرسيليا بفوزه حامل اللقب في العامين الاخيرين على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف خامسا عالميا والثاني في الدورة، 6-7 (6-8) و6-4 و6-2 في ربع النهائي الجمعة.