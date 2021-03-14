اليوم انطلاق البطولة الكروية لشرطة عمان السلطانية

تنطلق مساء اليوم على ملعب معهد الشرطة المستجدين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بطولة شرطة عمان السلطانية لكرة القدم لعام 2021م وذلك تحت رعاية العميد/ سالم بن راشد العلوي قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بمشاركة ( 1226) لاعباً يمثلون (45) فريقاً من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

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