خضراوين يتوج بلقب كروية نادي السلام

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

توج فريق خضراوين بطلا لبطولة كرة القدم لنادي السلام وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب فريق الهلال بهدفين مقابل لا شيء والتي جمعت الفريقين على أرضية ملعب النادي بولاية شناص رعى حفل الختام سعادة علي بن سالم المخمري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية شناص بحضور علي بن حسن البلوشي رئيس نادي السلام وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الفرق الأهلية وبعض الشخصيات الرياضية بالولايتين واستحق فريق خضراوين الفوز بالبطولة عطفا على الأداء الجميل الذي قدمه لاعبوه على مدار شوطي المباراة أحرز هدفي الفوز اللاعب كرم البلوشي، حاول فريق الهلال تعديل نتيجة اللقاء وسنحت لمهاجميه عدة فرص لكن الرعونة والاستعجال حال دون ذلك وبعد نهاية اللقاء قام سعادة راعي المناسبة بتتويج البطل بدرع البطولة والميداليات الذهبية والميدالية الفضية لفريق الهلال صاحب المركز الثاني.

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