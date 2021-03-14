تحضيرات جادة لفريق صحار و فريق عمل فني لتصحيح المسار

استغلالا لفترة التوقف

صحار ـ يحيى بن سالم المعمري:

يواصل الفريق الكروي بنادي صحار تحضيراته الجادة بقيادة مدربه الوطني بدر الميمني ومساعده عبدالله المقبالي لخوض ما تبقى من مباريات القسم الأول لدوري عمانتل قبل الدخول في معترك منافسات مرحلة الإياب والتي سيتم تقسيم الفرق فيها إلى مجموعتين حسب مراكزها في جدول الترتيب بنهاية مباريات الدور الأول ، واستغل صحار فترة التوقف الحالية للدوري بإعادة إعداد الفريق والاهتمام بالجوانب البدنية والفنية ومعالجة الأخطاء وضم لصفوفه المحترف أهيرو كارتر القادم من نادي البشائر وخاض لقاءين وديين حيث فاز بملعبه بمويلح على الرستاق بهدف وبذات النتيجة خسر من النهضة بمجمع البريمي وسيواجه مصيرة وديا الأربعاء القادم ويلاقي المنتخب الأولمبي في الحادي والعشرين من هذا الشهر وهناك محاولات لتأمين تجربتين قبل عودة الدوري بمباريات الأسبوع الحادي عشر .. وكانت إدارة صحار قد شكلت فريق عمل لمتابعة ودراسة الوضع الفني للفريق الكروي الذي يتواجد حاليا في المركز العاشر برصيد 8 نقاط والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتصحيح المسار ورفع التوصيات لمجلس الإدارة تحت إشراف عبدالعزيز العجمي نائب رئيس النادي وبرئاسة المدرب والمحاضر خالد اللاهوري وعضوية كل من المدربين حسن الفارسي ومحمد خصيب وراشد الغيثي ، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول مع مجلس الإدارة لمناقشة التقارير وتدارس التوصيات كما تم مناقشة نظام الحوكمة والتوجيهات الجديدة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب ؛ من جانبه أبدى مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم المقبالي اهتمامه وتقديره لجهود فريق العمل وتم الأخذ بجميع التوصيات والعمل على تحقيقها وفق الإمكانيات المتاحة ، هذا ويواجه صحار جاره صحم في الرابع من أبريل المقبل بمجمع صحار، ثم يحل ضيفا على السويق بمجمع الرستاق وبعدها يستضيف بهلاء .

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