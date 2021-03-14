العروبة بطموحات عالية يواجه السويق في نهائي دوري الدرجة الثانية لكرة اليد

اليوم وبرعاية رئيس نادي مسقط

يسدل الستار اليوم على منافسات دوري عام السلطنة للدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/2021 وذلك تحت رعاية نصر بن حمود الوهيبي رئيس نادي مسقط بحضور الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد واعضاء مجلس الادارة وبعض رؤساء الاندية المشاركة بالدوري في الساعة السابعة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر حيث ستجمع المباراة الختامية ناديي العروبة والسويق وتعد مباراة اليوم مسك الختام لمنافسات الدوري الذي شهد هذا الموسم لأول مرة مشاركة11 ناديا وهي الشباب والاتحاد والعروبة وقريات ونزوى وعبري والسويق وصحار وظفار والنصر وصحم والخابورة لعبت دوري من مرحلة واحدة “تجميع نقاط ” يتأهل منه ثلاثة اندية الى دوري الدرجة الاولى لكرة اليد في الموسم القادم، كان نادي الشباب اول الصاعدين لدوري الدرجة الاولى بعد تصدره الدوري حاليا برصيد 30 نقطة وسوف تحدد اليوم مباراة العروبة والسويق بطل الدوري والذي لازال لم يحسم بعد، حيث تشير المؤشرات بان نادي العروبة يمتلك النصيب الاوفر في الظفر باللقب نظرا لفارق الامكانيات التي يتمتع بها لاعبوه ولديهم الاصرار والعزيمة الصادقة على تحقيق هذا اللقب وتتويج مشوارهم الرائع الذي قدموه منذ بداية الدوري وحتى الآن ويعد من الفرق المميزة بالدوري ويمتلك حاليا 28 نقطة في المقابل يدخل السويق هذا اللقاء وليس لديه امل في الحصول على احد المراكز الثلاثة الاولى ولكن من اجل تحسين مركزه ورفع رصيده، حيث يحتل حاليا المركز السابع برصيد 20 نقطة.

وكان نادي الاتحاد قد توج بالمركز الثالث في الدوري حيث لا زال لديه الامل في الوصول الى دوري الدرجة الاولى لكرة اليد وسيلعب مباراة واحدة فاصلة مع صاحب المركز الأخير من أندية الدرجة الاولى والفائز بالمباراة يصعد الى الدرجة الاولى .

نقل مباشر

ستكون المباراة النهائية لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد منقولة اليوم على الهواء مباشرة عبر قناة عمان الرياضية في الساعة السابعة مساء وسوف يصاحب المباراة النهائية استوديو تحليلي يتم خلاله استضافة عدد من الشخصيات الرياضية لتحليل المباراة النهائية والتحدث كذلك عن مسار البطولة ومشاركة الفرق الرياضية .

جوائز البطولة

رصد الاتحاد العماني لكرة اليد جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى حيث يمنح الفريق الفائز بالمركز الاول درع تذكاري و24 ميدالية ذهبية أو هدية بالاضافة الى مكافأة مالية قدرها 3000 ريال عماني ويحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على 24 ميدالية فضية أو هدية بالاضافة الى مكأفاة مالية قدرها 2000 ريال عماني ويحصل صاحب المركز الثالث على 24 ميدالية برونزية أو هدية بالاضافة الى مكأفاة مالية قدرها 1000 ريال عماني ويحصل المدرب الفائز فريقه بالمركز الاول على مكافأة مالية قدرها 250 ريالا عمانيا .