قريات يحقق فوزا ثمينا على صلالة في دوري عام السلطنة لكرة السلة

تمكن نادي قريات من تحقيق فوز ثمين على حساب نادي صلالة بنتيجة 69/ 41، ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط، وذلك في المباراة التي اقيمت اليوم على صالة المجمع الرياضي بالسعادة، ضمن مباريات دوري عام السلطنة لكرة السلة للموسم الرياضي 2020/2021.

جاءت فترات المباراة الاربعة لصالح قريات وظهر الفائز في الربع الأول بشكل أفضل مع تكافؤ نسبي في الحالات الهجومية والتسجيل في بعض الأوقات، حيث انتهى الربع الأول بتقدم قريات على صلالة بنقطة عندما انتهى لصالحه بنتيجة 14/13.

وفي الربع الثاني شكل قريات أفضلية أكبر واستطاع ان يفرض أسلوب لعبه على صلالة وتمكن من تعزيز تقدمه وزيادة الفارق بإضافة 23 نقطة إلى النتيجة، فيما أضاف صلالة 13 نقطة فقط لينتهي الشوط الأول بتقدم قريات على صلالة بنتيجة 37/ 26.

وفي الربع الثالث استمر اللعب بنفس الأسلوب، حيث واصل قريات أفضليته وتمكن من إضافة 13 نقطة عزز بها تقدمه، فيما أضاف صلالة 9 نقاط فقط لينتهي الربع الثالث بتقدم قريات على صلالة بنتيجة 50/35.

وفي الربع الأخير واصل قريات نشاطه بتسجيل المزيد من النقاط ويعزز الفارق بشكل أكبر، حيث تمكن من إضافة 32 نقطة فيما أضاف صلالة 6 نقاط فقط لتنتهي المباراة بفوز قريات على صلالة بنتيجة 69/41.

أدار المواجهة الدولي عصام السيابي حكما أول والدولي اليمني طه الحاشدي حكما ثانيا والمعتز المعمري حكما ثالثا، وعلى الطاولة الدولي أحمد البلوشي ومحمود العجمي والدولي طارق بدوي.