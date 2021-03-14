منتخبنا الوطني الأولمبي يفتتح معسكره الداخلي بمجمع ببوشر بمشاركة 24 لاعبا بحضور سالم الوهيبي

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني : افتتح منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مساء أمس الاول أولى الحصص التدريبية ضمن معسكره الداخلي المقام حاليا بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري في إطار التحضير لدورة ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا سبتمبر المقبل والتصفيات الآسيوية الأولمبية أكتوبر القادم.

وقد شهدت التدريبات حضور سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم وابراهيم العلوي عضو مجلس ادارة الاتحاد وفهد الرئيسي الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد .

وقد استدعى الكرواتي داريو باسيتش مدرب المنتخب الوطني الأولمبي للكرة ومساعده محمد العريمي 24 لاعبا لدخول المعسكر الذي يعد الاول بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 ” والتي على اثرها تم تأجيل العديد من البطولات والاستحقاقات للمنتخبات الوطنية خلال الفترة الماضية .

وقد بدأ المران بإجراء عمليات الاطالة والاحماء رفقة مساعد المدرب محمد بن خميس العريمي بعد ذلك تم تقسيم اللاعبيين الى مجموعتين وتم التركيز فيها على الجانب الذهني فيما ادي ثلاثي الحراسة تمارينهم الخاصة مع مدرب حراس المرمى هارون البرطماني واختتم المران من خلال التركيز على التكتيك الهجومي وكيفية إنهاء الهجمة وتبادل المراكز بين اللاعبين من خلال عمل تقسيمة لمعرفة مدى تطبيق اللاعبين للجمل التدريبية بعدها قام المدرب الكرواتي داريو باسيتش بشرح الاخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الحصة التدريبية بهدف تلافيها في الحصص التدريبية القادمة .

واللاعبون المتواجدون في المعسكر هم :عصام المخزومي وفيصل الحارثي وأرشد العلوي ويحيى الهديفي وعوض الشحري وحسين الشحري ونجيب الشجيبي وجاسم النوبي وعيسي الناعبي وسعود

الحبسي والبراء المعولي وإسلام الهنائي فهد الهاجري وابراهيم الراجحي ويوسف المالكي وعبدالله البلوشي وهاني النعيمي ومصعب المعمري ويوسف الشيادي ومحمد البريكي ومروان آل عبدالسلام وهاني القرطوبي وقاسم آل مبارك .

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