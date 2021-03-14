في الدوري الإسباني : ريال يقلب الطاولة على إلتشي بثنائية بنزيمة

مدريد ـ أ.ف.ب: قلب ريال مدريد تخلفه أمام ضيفه إلتشي إلى فوز قاتل 2-1 في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم. ويدين النادي الملكي بالنقاط الثلاث إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل الهدفين فريقه في الدقيقتين 72 و90+1، بعدما تقدم الضيوف بهدف لداني كالفو (61).

واستعد ريال بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه القاري أمام أتالانتا الايطالي في إياب ثمن نهائي دوري الابطال (1-صفر ذهابا)، اذ يتسلح بسلسلة من 7 مباريات في الدوري لم يذق خلالها طعم الخسارة، حقق خلالها 5 انتصارات مقابل تعادلين.

واستعاد ريال جهود قائده المدافع الدولي سيرخيو راموس الغائب عن الملاعب منذ 14 يناير، والبلجيكي إدين هازار الذي دخل بديلا في الشوط الثاني، فيما افتقد لمهاجمه الدومينيكاني ماريانو دياس وداني كارفاخال والبرازيلي مارسيلو للاصابة.

وحاول الريال افتتاح التسجيل باكرا، إلا انه اصطدم بصلابة دفاع الفريق الضيف من جهة وبرعونة لاعبيه من جهة ثانية: تسديدة من المدافع الفرنسي رافايل فاران علت المرمى (6) واخرى من إيسكو التقطها الحارس إدغار باديا (27)، وتدخل من الاخير أمام الفرنسي فيرلان مندي (33).

ويدين النادي الملكي بالنقاط الثلاث إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل الهدفين فريقه في الدقيقتين 72 و90+1، بعدما تقدم الضيوف بهدف لداني كالفو (61).

وقال الهداف الفرنسي الذي رفع رصيده إلى 15 هدفا في 23 مباراة “انه عمل الفريق بأسره. لم تكن مباراة سهلة بالنسبة لنا مع إلتشي المنظم في الدفاع. فالفرق التي تأتي للعب هنا تقفل على نفسها في الخلف وتصبح الامور صعبة”. وتابع “ولكن مع الشجاعة، ومعا، تقدمنا للامام وتمكنا في النهاية من الفوز بثلاث نقاط مهمة جدا بالنسبة لنا…”.

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